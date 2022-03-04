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Посол России в США заявил, что градус русофобии в стране зашкалил
Посол России в США заявил, что градус русофобии в стране зашкалил - РИА Новости, 04.03.2022
Посол России в США заявил, что градус русофобии в стране зашкалил
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что градус русофобии и ненависти к России зашкаливает. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:40
2022-03-04T09:47
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что градус русофобии и ненависти к России зашкаливает."Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене", - отметил посол.
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в мире, сша, россия, вашингтон (город)
09:40 04.03.2022 (обновлено: 09:47 04.03.2022)
 
Посол России в США заявил, что градус русофобии в стране зашкалил

Посол России в США заявил, что градус русофобии в стране зашкалил

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что градус русофобии и ненависти к России зашкаливает.
"Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене", - отметил посол.
Логотип Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 23:44
В Россотрудничестве заявили о всплеске русофобии в Евросоюзе
 
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