https://ria.ru/20220304/rusofobiya-1776423185.html
Посол России в США заявил, что градус русофобии в стране зашкалил
Посол России в США заявил, что градус русофобии в стране зашкалил - РИА Новости, 04.03.2022
Посол России в США заявил, что градус русофобии в стране зашкалил
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что градус русофобии и ненависти к России зашкаливает. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:40
2022-03-04T09:40
2022-03-04T09:47
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что градус русофобии и ненависти к России зашкаливает."Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене", - отметил посол.
https://ria.ru/20220302/rusofobiya-1776144585.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, вашингтон (город)
09:40 04.03.2022 (обновлено: 09:47 04.03.2022)
Посол России в США заявил, что градус русофобии в стране зашкалил
Посол России в США заявил, что градус русофобии в стране зашкалил