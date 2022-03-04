https://ria.ru/20220304/rusofobiya-1776423185.html

Посол России в США заявил, что градус русофобии в стране зашкалил

Посол России в США заявил, что градус русофобии в стране зашкалил - РИА Новости, 04.03.2022

Посол России в США заявил, что градус русофобии в стране зашкалил

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что градус русофобии и ненависти к России зашкаливает. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:40

2022-03-04T09:40

2022-03-04T09:47

в мире

сша

россия

вашингтон (город)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что градус русофобии и ненависти к России зашкаливает."Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене", - отметил посол.

https://ria.ru/20220302/rusofobiya-1776144585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, вашингтон (город)