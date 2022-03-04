https://ria.ru/20220304/roskomnadzor-1776591926.html
Роскомнадзор направил письмо TikTok из-за дискриминации российских СМИ
Роскомнадзор направил письмо TikTok из-за дискриминации российских СМИ - РИА Новости, 04.03.2022
Роскомнадзор направил письмо TikTok из-за дискриминации российских СМИ
Роскомнадзор направил письмо администрации TikTok с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных в аккаунте "РИА Новости", сообщило... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:10
2022-03-04T19:10
2022-03-04T19:43
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
tiktok
россия
происшествия
новости
общество
социальные сети
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил письмо администрации TikTok с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных в аккаунте "РИА Новости", сообщило ведомство."Четвертого марта Роскомнадзор направил письмо администрации социальной сети TikTok с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных на официальном аккаунте российского агентства международной информации "РИА Новости", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что такие действия администрации социальной сети TikTok нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.Роскомнадзор с мая 2021 года зафиксировал 7 фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей на платформе TikTok.В последние дни соцсеть удалила три видео с Конашенковым и одно видео с депутатом Кивой, где он рассказывал, что украинские войска используют население как живой щит.
https://ria.ru/20220304/google-1776403990.html
https://ria.ru/20220304/blokirovka-1776476388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), tiktok, россия, происшествия, новости, общество, социальные сети, риа новости
19:10 04.03.2022 (обновлено: 19:43 04.03.2022)
Роскомнадзор направил письмо TikTok из-за дискриминации российских СМИ
РКН направил письмо TikTok с требованием объяснить причины удаления сюжетов РИА Новости