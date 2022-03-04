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https://ria.ru/20220304/roskomnadzor-1776591926.html
Роскомнадзор направил письмо TikTok из-за дискриминации российских СМИ
Роскомнадзор направил письмо TikTok из-за дискриминации российских СМИ - РИА Новости, 04.03.2022
Роскомнадзор направил письмо TikTok из-за дискриминации российских СМИ
Роскомнадзор направил письмо администрации TikTok с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных в аккаунте "РИА Новости", сообщило... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:10
2022-03-04T19:43
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
tiktok
россия
происшествия
новости
общество
социальные сети
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил письмо администрации TikTok с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных в аккаунте "РИА Новости", сообщило ведомство."Четвертого марта Роскомнадзор направил письмо администрации социальной сети TikTok с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных на официальном аккаунте российского агентства международной информации "РИА Новости", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что такие действия администрации социальной сети TikTok нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.Роскомнадзор с мая 2021 года зафиксировал 7 фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей на платформе TikTok.В последние дни соцсеть удалила три видео с Конашенковым и одно видео с депутатом Кивой, где он рассказывал, что украинские войска используют население как живой щит.
https://ria.ru/20220304/google-1776403990.html
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), tiktok, россия, происшествия, новости, общество, социальные сети, риа новости
19:10 04.03.2022 (обновлено: 19:43 04.03.2022)
 
Роскомнадзор направил письмо TikTok из-за дискриминации российских СМИ

РКН направил письмо TikTok с требованием объяснить причины удаления сюжетов РИА Новости

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил письмо администрации TikTok с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных в аккаунте "РИА Новости", сообщило ведомство.
"Четвертого марта Роскомнадзор направил письмо администрации социальной сети TikTok с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных на официальном аккаунте российского агентства международной информации "РИА Новости", - говорится в сообщении.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 05:27
СМИ: Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России
Ведомство отмечает, что такие действия администрации социальной сети TikTok нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Роскомнадзор с мая 2021 года зафиксировал 7 фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей на платформе TikTok.
В последние дни соцсеть удалила три видео с Конашенковым и одно видео с депутатом Кивой, где он рассказывал, что украинские войска используют население как живой щит.
Микрофон в студии радиостанции - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:58
Сайты "Голоса Америки"*, BBC, DW, Meduza* и "Радио Свободы"* заблокировали
 
ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TikTokРоссияПроисшествияНовостиОбществоСоциальные сетиРИА Новости
 
 
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