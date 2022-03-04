https://ria.ru/20220304/roskomnadzor-1776413695.html
"Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"* и русской службе BBC
"Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"* и русской службе BBC - РИА Новости, 04.03.2022
"Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"* и русской службе BBC
"Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"*, "Радио свобода"*, Русская служба BBC, сообщается в реестре Роскомнадзора. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T08:17
2022-03-04T08:17
2022-03-04T08:39
общество
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"*, "Радио свобода"*, Русская служба BBC, сообщается в реестре Роскомнадзора.На сайте ведомства указано, что доступ "ограничивается к странице" из-за решения Генпрокуратуры РФ от 24 февраля 2022 года.Основание ограничения — статья 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Издание внесли в реестр интернет-ресурсов, "содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях", следует из статьи.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/ekho-1776191230.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/smi-1776314568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, генеральная прокуратура рф
08:17 04.03.2022 (обновлено: 08:39 04.03.2022)
"Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"* и русской службе BBC
"Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"*, "Радио Свобода"* и русской службе BBC