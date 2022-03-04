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https://ria.ru/20220304/roskomnadzor-1776413695.html
"Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"* и русской службе BBC
"Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"* и русской службе BBC - РИА Новости, 04.03.2022
"Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"* и русской службе BBC
"Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"*, "Радио свобода"*, Русская служба BBC, сообщается в реестре Роскомнадзора. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T08:17
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общество
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"*, "Радио свобода"*, Русская служба BBC, сообщается в реестре Роскомнадзора.На сайте ведомства указано, что доступ "ограничивается к странице" из-за решения Генпрокуратуры РФ от 24 февраля 2022 года.Основание ограничения — статья 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Издание внесли в реестр интернет-ресурсов, "содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях", следует из статьи.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/ekho-1776191230.html
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2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
общество, россия, генеральная прокуратура рф
08:17 04.03.2022 (обновлено: 08:39 04.03.2022)
 
"Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"* и русской службе BBC

"Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"*, "Радио Свобода"* и русской службе BBC

CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
CC0 / TBIT /
Клавиатура компьютера. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"*, "Радио свобода"*, Русская служба BBC, сообщается в реестре Роскомнадзора.
На сайте ведомства указано, что доступ "ограничивается к странице" из-за решения Генпрокуратуры РФ от 24 февраля 2022 года.
Логотип радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 10:30В России
"Эхо Москвы" ликвидирует радиоканал и сайт
Основание ограничения — статья 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Издание внесли в реестр интернет-ресурсов, "содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях", следует из статьи.
* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента
Логотип телеканала Дождь - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:21В России
Телеканал "Дождь"* временно прекращает работу
 
ОбществоРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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