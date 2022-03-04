https://ria.ru/20220304/roskomnadzor-1776413695.html

"Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"* и русской службе BBC

"Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"* и русской службе BBC - РИА Новости, 04.03.2022

"Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"* и русской службе BBC

"Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"*, "Радио свобода"*, Русская служба BBC, сообщается в реестре Роскомнадзора. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:17

2022-03-04T08:17

2022-03-04T08:39

общество

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Роскомнадзор" ограничил доступ к "Медузе"*, "Радио свобода"*, Русская служба BBC, сообщается в реестре Роскомнадзора.На сайте ведомства указано, что доступ "ограничивается к странице" из-за решения Генпрокуратуры РФ от 24 февраля 2022 года.Основание ограничения — статья 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Издание внесли в реестр интернет-ресурсов, "содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях", следует из статьи.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/ekho-1776191230.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/smi-1776314568.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, генеральная прокуратура рф