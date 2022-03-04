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Американская соцсеть Reddit запретила размещать ссылки на RT и Sputnik
Американская соцсеть Reddit запретила размещать ссылки на RT и Sputnik - РИА Новости, 04.03.2022
Американская соцсеть Reddit запретила размещать ссылки на RT и Sputnik
Американская социальная сеть Reddit запретила размещать на своих ресурсах ссылки на телеканал RT и агентство Sputnik. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T01:44
2022-03-04T01:44
в мире
россия
reddit
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американская социальная сеть Reddit запретила размещать на своих ресурсах ссылки на телеканал RT и агентство Sputnik.Reddit - один из наиболее популярных сайтов в мире, в начале 2022 года он занимал 21-е место по посещаемости, по данным интернет-аналитиков.Модераторы Reddit связывают введенные запреты с ситуацией на Украине.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце февраля заявила о блокировке работы ряда российских СМИ в Евросоюзе в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
353
60
в мире, россия, reddit
01:44 04.03.2022
 
Американская соцсеть Reddit запретила размещать ссылки на RT и Sputnik

Американская социальная сеть Reddit запретила размещать ссылки на RT и Sputnik

© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVANReddit
Reddit - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN
Reddit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американская социальная сеть Reddit запретила размещать на своих ресурсах ссылки на телеканал RT и агентство Sputnik.
Reddit - один из наиболее популярных сайтов в мире, в начале 2022 года он занимал 21-е место по посещаемости, по данным интернет-аналитиков.
"Хотя многие сообщества на Reddit уже запретили ссылки на российские государственные СМИ, такие как RT, Sputnik и их филиалы на иностранных языках, мы сделали такие ограничения универсальными для всего сайта", - говорится в заявлении.
Модераторы Reddit связывают введенные запреты с ситуацией на Украине.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце февраля заявила о блокировке работы ряда российских СМИ в Евросоюзе в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.
Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 00:13
RT America прекратит производство контента после более чем 10 лет эфира
 
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