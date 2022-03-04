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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220304/raspisanie-1776527961.html
Расписание общественного транспорта изменится в Подмосковье с 5 по 8 марта
Расписание общественного транспорта изменится в Подмосковье с 5 по 8 марта - РИА Новости, 04.03.2022
Расписание общественного транспорта изменится в Подмосковье с 5 по 8 марта
Расписание общественного транспорта изменится в Подмосковье в период с 5 по 8 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:24
2022-03-04T15:24
новости подмосковья
мострансавто
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Расписание общественного транспорта изменится в Подмосковье в период с 5 по 8 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.В субботу, 5 марта, автобусы региона будут работать по расписанию рабочего дня, с 6 по 8 марта общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья. С расписанием маршрутов можно ознакомиться на автовокзалах и автостанциях, а также на остановочных пунктах. В транспортной работе на маршрутах задействуют 7,5 тысячи автобусов, из которых 3,3 тысячи – Мострансавто.В ведомстве добавили, что в связи с продолжительными выходными на всех объектах транспортной инфраструктуры усилят меры безопасности, на подвижном составе и прилегающей инфраструктуре продолжится дезинфекция.
https://ria.ru/20220303/podmoskove-1776333552.html
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мострансавто, московская область (подмосковье)
15:24 04.03.2022
 

Расписание общественного транспорта изменится в Подмосковье с 5 по 8 марта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбщественный транспорт
Общественный транспорт - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Общественный транспорт
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Расписание общественного транспорта изменится в Подмосковье в период с 5 по 8 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В субботу, 5 марта, автобусы региона будут работать по расписанию рабочего дня, с 6 по 8 марта общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья. С расписанием маршрутов можно ознакомиться на автовокзалах и автостанциях, а также на остановочных пунктах. В транспортной работе на маршрутах задействуют 7,5 тысячи автобусов, из которых 3,3 тысячи – Мострансавто.
"Расписание пригородных поездов в Подмосковье также изменится. 5 марта электропоезда будут работать по расписанию пятницы, с 6 по 7 марта по расписанию субботы, а 8 марта - по расписанию воскресенья", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в связи с продолжительными выходными на всех объектах транспортной инфраструктуры усилят меры безопасности, на подвижном составе и прилегающей инфраструктуре продолжится дезинфекция.
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