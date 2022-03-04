https://ria.ru/20220304/raspisanie-1776527961.html

Расписание общественного транспорта изменится в Подмосковье с 5 по 8 марта

Расписание общественного транспорта изменится в Подмосковье с 5 по 8 марта - РИА Новости, 04.03.2022

Расписание общественного транспорта изменится в Подмосковье с 5 по 8 марта

Расписание общественного транспорта изменится в Подмосковье в период с 5 по 8 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:24

2022-03-04T15:24

2022-03-04T15:24

новости подмосковья

мострансавто

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Расписание общественного транспорта изменится в Подмосковье в период с 5 по 8 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.В субботу, 5 марта, автобусы региона будут работать по расписанию рабочего дня, с 6 по 8 марта общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья. С расписанием маршрутов можно ознакомиться на автовокзалах и автостанциях, а также на остановочных пунктах. В транспортной работе на маршрутах задействуют 7,5 тысячи автобусов, из которых 3,3 тысячи – Мострансавто.В ведомстве добавили, что в связи с продолжительными выходными на всех объектах транспортной инфраструктуры усилят меры безопасности, на подвижном составе и прилегающей инфраструктуре продолжится дезинфекция.

https://ria.ru/20220303/podmoskove-1776333552.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мострансавто, московская область (подмосковье)