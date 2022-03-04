16:24 04.03.2022 (обновлено: 16:56 04.03.2022)
Комиссия Госдумы рекомендовала разрешить передать дело Рашкина в суд
Комиссия Госдумы рекомендовала разрешить передать дело депутата Рашкина в суд
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Комиссия Госдумы по контролю за доходами и расходами и мандатным вопросам рекомендовала Думе рассмотреть вопрос о разрешении на передачу дела депутата от КПРФ Валерия Рашкина в суд, заявил глава комиссии Отари Аршба. По его словам, комиссия рассмотрела обращение генпрокурора РФ Игоря Краснова о передаче материалов по делу Рашкина в суд.
"Комиссия рассмотрела, заслушала прокурорскую сторону, Валерия Рашкина, выступили коллеги. Будем рекомендовать Совету дать согласие на вынесение этого вопроса на палату ", - сказал Аршба журналистам. "Мое предположение, что 9 марта Совет Думы определится на 10-е число. Мы рекомендуем Совету такую тактику", - отметил он.
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, уже уезжая с места преступления.
Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.
Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
22 декабря 2021, 12:26Источник: депутаты от ЛДПР повесили в Госдуме баннер о Рашкине и лосе