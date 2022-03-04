https://ria.ru/20220304/rashkin-1776549328.html

Комиссия Госдумы рекомендовала разрешить передать дело Рашкина в суд

Комиссия Госдумы рекомендовала разрешить передать дело Рашкина в суд - РИА Новости, 04.03.2022

Комиссия Госдумы рекомендовала разрешить передать дело Рашкина в суд

Комиссия Госдумы по контролю за доходами и расходами и мандатным вопросам рекомендовала Думе рассмотреть вопрос о разрешении на передачу дела депутата от КПРФ... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:24

2022-03-04T16:24

2022-03-04T16:56

дело о незаконной охоте с участием рашкина

происшествия

россия

валерий рашкин

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Комиссия Госдумы по контролю за доходами и расходами и мандатным вопросам рекомендовала Думе рассмотреть вопрос о разрешении на передачу дела депутата от КПРФ Валерия Рашкина в суд, заявил глава комиссии Отари Аршба. По его словам, комиссия рассмотрела обращение генпрокурора РФ Игоря Краснова о передаче материалов по делу Рашкина в суд."Комиссия рассмотрела, заслушала прокурорскую сторону, Валерия Рашкина, выступили коллеги. Будем рекомендовать Совету дать согласие на вынесение этого вопроса на палату ", - сказал Аршба журналистам. "Мое предположение, что 9 марта Совет Думы определится на 10-е число. Мы рекомендуем Совету такую тактику", - отметил он.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.

https://ria.ru/20220124/rashkin-1769237358.html

https://ria.ru/20211222/rashkin-1764875643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

дело о незаконной охоте с участием рашкина, происшествия, россия, валерий рашкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)