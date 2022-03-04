Шольц заявил, что плана размещения на Украине ракет НАТО не было
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что никакого плана размещения на Украине ракет НАТО не было
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Никакого плана размещения на Украине ракет НАТО не было, заявил телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Его (президента России Владимира Путина – ред.) озабоченности, которые он также сформулировал, о том, что НАТО планировало разместить в Украине ракеты, которые нацелены на Москву - это ни в коем случае не было планом кого бы то ни было", - сказал Шольц.
Ранее он сообщал, что Германия одобрила поставки оружия Украине. Издание Bild писало, что из ФРГ на Украину прибыли 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов. В четверг глава минэкономики Германии Роберт Хабек говорил, что в министерстве изучают список украинской стороны о желаемых поставках оружия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что поставки вооружения Киеву из Европы приведут к ещё большим потерям Украины, а также к распространению этого оружия в странах Европы.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.