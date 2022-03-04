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Шольц заявил, что плана размещения на Украине ракет НАТО не было
Шольц заявил, что плана размещения на Украине ракет НАТО не было - РИА Новости, 04.03.2022
Шольц заявил, что плана размещения на Украине ракет НАТО не было
Никакого плана размещения на Украине ракет НАТО не было, заявил телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T01:34
2022-03-04T01:34
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Никакого плана размещения на Украине ракет НАТО не было, заявил телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц.Ранее он сообщал, что Германия одобрила поставки оружия Украине. Издание Bild писало, что из ФРГ на Украину прибыли 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов. В четверг глава минэкономики Германии Роберт Хабек говорил, что в министерстве изучают список украинской стороны о желаемых поставках оружия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что поставки вооружения Киеву из Европы приведут к ещё большим потерям Украины, а также к распространению этого оружия в странах Европы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, германия, украина
01:34 04.03.2022
 
Шольц заявил, что плана размещения на Украине ракет НАТО не было

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что никакого плана размещения на Украине ракет НАТО не было

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Никакого плана размещения на Украине ракет НАТО не было, заявил телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Его (президента России Владимира Путина – ред.) озабоченности, которые он также сформулировал, о том, что НАТО планировало разместить в Украине ракеты, которые нацелены на Москву - это ни в коем случае не было планом кого бы то ни было", - сказал Шольц.
Ранее он сообщал, что Германия одобрила поставки оружия Украине. Издание Bild писало, что из ФРГ на Украину прибыли 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов. В четверг глава минэкономики Германии Роберт Хабек говорил, что в министерстве изучают список украинской стороны о желаемых поставках оружия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что поставки вооружения Киеву из Европы приведут к ещё большим потерям Украины, а также к распространению этого оружия в странах Европы.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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