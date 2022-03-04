https://ria.ru/20220304/radiatsiya-1776419258.html

В Запорожской области измерили уровень радиации после пожара на АЭС

В Запорожской области измерили уровень радиации после пожара на АЭС - РИА Новости, 04.03.2022

В Запорожской области измерили уровень радиации после пожара на АЭС

Радиационный фон в Запорожской области Украины после пожара на АЭС остается в норме, сообщила военно-гражданская администрация. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:13

2022-03-04T09:13

2022-03-04T09:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

запорожская область

запорожская аэс

украина

бердянск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_0:154:1920:1234_1920x0_80_0_0_297ac6eff970c419b09b54f77198d710.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Радиационный фон в Запорожской области Украины после пожара на АЭС остается в норме, сообщила военно-гражданская администрация."По состоянию на 7.00 (8.00 мск) радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозу жизни и здоровью населения. Территориальными структурными подразделениями государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ" проведены плановые мониторинговые исследования радиационного фона", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.Как отмечает ведомство, установлено, что радиационный гамма-фон не превышает свойственный для этой территории естественный фон: Энергодар-9-12 мкР/час; Мелитополь-9-12 мкР/час; К-Днепровка - 11.2 мкР/ч; Бердянск, Орехов, Токмак, Черниговка, Андреевка-12.5 мкР/час; Пологи гамма-фон 11-14 мкР/час; Васильевка 16 мкР/час.Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. Позже ГСЧС уточнила, что горят 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС, вскоре пожар был ликвидирован.

https://ria.ru/20220304/energoblok-1776409216.html

запорожская область

украина

бердянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, запорожская аэс, украина, бердянск