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В Запорожской области измерили уровень радиации после пожара на АЭС
В Запорожской области измерили уровень радиации после пожара на АЭС - РИА Новости, 04.03.2022
В Запорожской области измерили уровень радиации после пожара на АЭС
Радиационный фон в Запорожской области Украины после пожара на АЭС остается в норме, сообщила военно-гражданская администрация. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:13
2022-03-04T09:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
запорожская область
запорожская аэс
украина
бердянск
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Радиационный фон в Запорожской области Украины после пожара на АЭС остается в норме, сообщила военно-гражданская администрация."По состоянию на 7.00 (8.00 мск) радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозу жизни и здоровью населения. Территориальными структурными подразделениями государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ" проведены плановые мониторинговые исследования радиационного фона", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.Как отмечает ведомство, установлено, что радиационный гамма-фон не превышает свойственный для этой территории естественный фон: Энергодар-9-12 мкР/час; Мелитополь-9-12 мкР/час; К-Днепровка - 11.2 мкР/ч; Бердянск, Орехов, Токмак, Черниговка, Андреевка-12.5 мкР/час; Пологи гамма-фон 11-14 мкР/час; Васильевка 16 мкР/час.Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. Позже ГСЧС уточнила, что горят 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС, вскоре пожар был ликвидирован.
https://ria.ru/20220304/energoblok-1776409216.html
запорожская область
украина
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, украина, бердянск
09:13 04.03.2022 (обновлено: 09:29 04.03.2022)
 
В Запорожской области измерили уровень радиации после пожара на АЭС

Радиационный фон в Запорожской области после пожара на АЭС остается в норме

CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Радиационный фон в Запорожской области Украины после пожара на АЭС остается в норме, сообщила военно-гражданская администрация.
"По состоянию на 7.00 (8.00 мск) радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозу жизни и здоровью населения. Территориальными структурными подразделениями государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ" проведены плановые мониторинговые исследования радиационного фона", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
Как отмечает ведомство, установлено, что радиационный гамма-фон не превышает свойственный для этой территории естественный фон: Энергодар-9-12 мкР/час; Мелитополь-9-12 мкР/час; К-Днепровка - 11.2 мкР/ч; Бердянск, Орехов, Токмак, Черниговка, Андреевка-12.5 мкР/час; Пологи гамма-фон 11-14 мкР/час; Васильевка 16 мкР/час.
Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. Позже ГСЧС уточнила, что горят 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС, вскоре пожар был ликвидирован.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Мэр Энергодара прокомментировал пожар у Запорожской АЭС
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСУкраинаБердянск
 
 
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