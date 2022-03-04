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Минэнерго США не зафиксировало повышенной радиации на Запорожской АЭС
Минэнерго США не зафиксировало повышенной радиации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.03.2022
Минэнерго США не зафиксировало повышенной радиации на Запорожской АЭС
Министерство энергетики США подтверждает, что повышенного уровня радиации на Запорожской АЭС на Украине зафиксировано не было. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T07:02
2022-03-04T07:02
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украина
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Министерство энергетики США подтверждает, что повышенного уровня радиации на Запорожской АЭС на Украине зафиксировано не было.Как сообщила глава ведомства Дженнифер Грэнхолм, министерство энергетики привело в готовность свою группу реагирования на инциденты в ядерной области и следит за событиями на АЭС, а также ведет консультации с Пентагоном, Белым домом и Комиссией по ядерному урегулированию США.Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. ГСЧС проинформировала, что вблизи АЭС горит пятиэтажное здание учебно-тренировочного корпуса, огнем охвачены три этажа.При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.
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в мире, сша, украина
07:02 04.03.2022
 
Минэнерго США не зафиксировало повышенной радиации на Запорожской АЭС

Минэнерго США не зафиксировало повышенного уровня радиации на Запорожской АЭС на Украине

CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Министерство энергетики США подтверждает, что повышенного уровня радиации на Запорожской АЭС на Украине зафиксировано не было.
Как сообщила глава ведомства Дженнифер Грэнхолм, министерство энергетики привело в готовность свою группу реагирования на инциденты в ядерной области и следит за событиями на АЭС, а также ведет консультации с Пентагоном, Белым домом и Комиссией по ядерному урегулированию США.
"Мы не зафиксировали повышенных показаний уровня радиации у объекта. Реакторы станции защищены надежными защитными конструкциями, и реакторы безопасно отключаются", - написала Грэнхолм в Twitter.
Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. ГСЧС проинформировала, что вблизи АЭС горит пятиэтажное здание учебно-тренировочного корпуса, огнем охвачены три этажа.
При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.
Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 06:40
МАГАТЭ будет следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС круглосуточно
 
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