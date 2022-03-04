https://ria.ru/20220304/radiatsiya-1776408943.html

Минэнерго США не зафиксировало повышенной радиации на Запорожской АЭС

Минэнерго США не зафиксировало повышенной радиации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.03.2022

Минэнерго США не зафиксировало повышенной радиации на Запорожской АЭС

Министерство энергетики США подтверждает, что повышенного уровня радиации на Запорожской АЭС на Украине зафиксировано не было. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T07:02

2022-03-04T07:02

2022-03-04T07:02

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Министерство энергетики США подтверждает, что повышенного уровня радиации на Запорожской АЭС на Украине зафиксировано не было.Как сообщила глава ведомства Дженнифер Грэнхолм, министерство энергетики привело в готовность свою группу реагирования на инциденты в ядерной области и следит за событиями на АЭС, а также ведет консультации с Пентагоном, Белым домом и Комиссией по ядерному урегулированию США.Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. ГСЧС проинформировала, что вблизи АЭС горит пятиэтажное здание учебно-тренировочного корпуса, огнем охвачены три этажа.При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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