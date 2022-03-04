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В Подмосковье загорелась пятиэтажка
В Подмосковье загорелась пятиэтажка - РИА Новости, 04.03.2022
В Подмосковье загорелась пятиэтажка
Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 850 квадратных метров в городском округе Шаховская в Московской области, идет эвакуация, сообщил... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:43
2022-03-04T13:09
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 850 квадратных метров в городском округе Шаховская в Московской области, идет эвакуация, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В Шаховской на улице Шамонина происходит возгорание кровли пятиэтажного жилого дома на площади порядка 850 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, из горящего здания уже эвакуированы 20 человек. Обстоятельства пожара и информация о пострадавших уточняются."Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме в городском округе Шаховская. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства", - сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
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россия
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происшествия, россия, московская область (подмосковье)
12:43 04.03.2022 (обновлено: 13:09 04.03.2022)
 
В Подмосковье загорелась пятиэтажка

Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 850 квадратных метров в городском округе Шаховская в Московской области, идет эвакуация, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В Шаховской на улице Шамонина происходит возгорание кровли пятиэтажного жилого дома на площади порядка 850 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из горящего здания уже эвакуированы 20 человек. Обстоятельства пожара и информация о пострадавших уточняются.
"Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме в городском округе Шаховская. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства", - сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 11:39
На нефтеперерабатывающем предприятии в Рязани вспыхнул пожар
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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