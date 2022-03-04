https://ria.ru/20220304/pyatietazhka-1776472178.html

В Подмосковье загорелась пятиэтажка

В Подмосковье загорелась пятиэтажка - РИА Новости, 04.03.2022

В Подмосковье загорелась пятиэтажка

Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 850 квадратных метров в городском округе Шаховская в Московской области, идет эвакуация, сообщил... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:43

2022-03-04T12:43

2022-03-04T13:09

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 850 квадратных метров в городском округе Шаховская в Московской области, идет эвакуация, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В Шаховской на улице Шамонина происходит возгорание кровли пятиэтажного жилого дома на площади порядка 850 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, из горящего здания уже эвакуированы 20 человек. Обстоятельства пожара и информация о пострадавших уточняются."Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме в городском округе Шаховская. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства", - сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

https://ria.ru/20220301/pozhar-1775770884.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, московская область (подмосковье)