https://ria.ru/20220304/putin-1776528340.html
Песков заявил, что Путин может обсудить Украину с деятелями культуры
Песков заявил, что Путин может обсудить Украину с деятелями культуры - РИА Новости, 04.03.2022
Песков заявил, что Путин может обсудить Украину с деятелями культуры
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин встретится с российскими деятелями культуры, чтобы разъяснить им позицию по... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:25
2022-03-04T15:25
2022-03-04T15:25
обострение ситуации в днр и лнр
культура
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774191856_0:115:3345:1997_1920x0_80_0_0_76acc50c04fcc5c744a3d63fa66db7fb.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин встретится с российскими деятелями культуры, чтобы разъяснить им позицию по Украине, но сейчас главе государства важно заниматься вопросами экономики."Дойдет очередь и до такого мероприятия обязательно. Но все-таки согласитесь, пожалуйста, что экономика сейчас в условиях такой агрессивной окружающей среды очень важна. Я не буду говорить, что она важнее, чем культура - все важно. Но экономика все-таки - это то, что касается всех нас, то, что касается благосостояния наших граждан. И удары как раз направлены против нашей экономики, которые нужно амортизировать и минимизировать последствия. Именно на этом сейчас акцентируется и правительство, и президент", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220304/grem-1776519712.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774191856_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_d8a5c5f223e9338a6dda3783c6d1f004.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, владимир путин, дмитрий песков
Песков заявил, что Путин может обсудить Украину с деятелями культуры
Песков не исключил, что Путин обсудит с деятелями культуры ситуацию на Украине