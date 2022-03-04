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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/putin-1776528340.html
Песков заявил, что Путин может обсудить Украину с деятелями культуры
Песков заявил, что Путин может обсудить Украину с деятелями культуры - РИА Новости, 04.03.2022
Песков заявил, что Путин может обсудить Украину с деятелями культуры
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин встретится с российскими деятелями культуры, чтобы разъяснить им позицию по... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:25
2022-03-04T15:25
обострение ситуации в днр и лнр
культура
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин встретится с российскими деятелями культуры, чтобы разъяснить им позицию по Украине, но сейчас главе государства важно заниматься вопросами экономики."Дойдет очередь и до такого мероприятия обязательно. Но все-таки согласитесь, пожалуйста, что экономика сейчас в условиях такой агрессивной окружающей среды очень важна. Я не буду говорить, что она важнее, чем культура - все важно. Но экономика все-таки - это то, что касается всех нас, то, что касается благосостояния наших граждан. И удары как раз направлены против нашей экономики, которые нужно амортизировать и минимизировать последствия. Именно на этом сейчас акцентируется и правительство, и президент", - сказал Песков.
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культура, владимир путин, дмитрий песков
15:25 04.03.2022
 
Песков заявил, что Путин может обсудить Украину с деятелями культуры

Песков не исключил, что Путин обсудит с деятелями культуры ситуацию на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин встретится с российскими деятелями культуры, чтобы разъяснить им позицию по Украине, но сейчас главе государства важно заниматься вопросами экономики.
"Дойдет очередь и до такого мероприятия обязательно. Но все-таки согласитесь, пожалуйста, что экономика сейчас в условиях такой агрессивной окружающей среды очень важна. Я не буду говорить, что она важнее, чем культура - все важно. Но экономика все-таки - это то, что касается всех нас, то, что касается благосостояния наших граждан. И удары как раз направлены против нашей экономики, которые нужно амортизировать и минимизировать последствия. Именно на этом сейчас акцентируется и правительство, и президент", - сказал Песков.
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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В Кремле прокомментировали слова сенатора США Грэма про Путина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКультураВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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