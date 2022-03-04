https://ria.ru/20220304/putin-1776528340.html

Песков заявил, что Путин может обсудить Украину с деятелями культуры

Песков заявил, что Путин может обсудить Украину с деятелями культуры - РИА Новости, 04.03.2022

Песков заявил, что Путин может обсудить Украину с деятелями культуры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин встретится с российскими деятелями культуры, чтобы разъяснить им позицию по... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:25

2022-03-04T15:25

2022-03-04T15:25

обострение ситуации в днр и лнр

культура

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин встретится с российскими деятелями культуры, чтобы разъяснить им позицию по Украине, но сейчас главе государства важно заниматься вопросами экономики."Дойдет очередь и до такого мероприятия обязательно. Но все-таки согласитесь, пожалуйста, что экономика сейчас в условиях такой агрессивной окружающей среды очень важна. Я не буду говорить, что она важнее, чем культура - все важно. Но экономика все-таки - это то, что касается всех нас, то, что касается благосостояния наших граждан. И удары как раз направлены против нашей экономики, которые нужно амортизировать и минимизировать последствия. Именно на этом сейчас акцентируется и правительство, и президент", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220304/grem-1776519712.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

культура, владимир путин, дмитрий песков