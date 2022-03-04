https://ria.ru/20220304/produkty-1776544876.html

Омбудсмен заявил о росте цен на продукты, поставляемые в рестораны в Москве

Омбудсмен заявил о росте цен на продукты, поставляемые в рестораны в Москве - РИА Новости, 04.03.2022

Омбудсмен заявил о росте цен на продукты, поставляемые в рестораны в Москве

Производители продуктов РФ подняли цены на поставки в столичные рестораны в среднем на 40%, это в том числе обусловлено волатильностью рубля, в то же время цены РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:10

2022-03-04T16:10

2022-03-04T16:10

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Производители продуктов РФ подняли цены на поставки в столичные рестораны в среднем на 40%, это в том числе обусловлено волатильностью рубля, в то же время цены на отпуск алкоголя от компаний в заведения города растут в связи с логистическими проблемами, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве, основатель ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов."Все российские производители поднимают цены. До 40% (в среднем - ред.)", - сказал Миронов. При этом он отметил, к заведениям отрасли наблюдается и добросовестное отношение со стороны некоторых компаний, которые, например, торгуют импортным алкоголем и - на сегодняшний день - сохраняют цены."Это поддержка с их стороны и бизнеса и предпринимателей, так как несмотря на то, что товар стоит дороже, они отпускают его по старой цене. Однако новые партии алкоголя, которые они покупают за доллары, неизбежно будут дороже", - сказал Миронов.Он отметил, что повышение цен у других дистрибьюторов алкогольной продукции хаотичное и имеет несколько причин. "Кто-то учитывает, что покупал по старой цене и поднимает немного, а кто-то повышает цены даже выше, чем поднялся доллар, учитывая проблемы с логистикой. Абсолютно хаотичные цены на рынке", - пояснил омбудсмен.При этом Миронов добавил, что некоторые рестораторы - правда, не все - уже начали повышать цены на блюда в заведениях.

https://realty.ria.ru/20220302/restoratory-1776047214.html

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

общество