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Омбудсмен заявил о росте цен на продукты, поставляемые в рестораны в Москве
Омбудсмен заявил о росте цен на продукты, поставляемые в рестораны в Москве - РИА Новости, 04.03.2022
Омбудсмен заявил о росте цен на продукты, поставляемые в рестораны в Москве
Производители продуктов РФ подняли цены на поставки в столичные рестораны в среднем на 40%, это в том числе обусловлено волатильностью рубля, в то же время цены РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:10
2022-03-04T16:10
2022-03-04T16:10
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Производители продуктов РФ подняли цены на поставки в столичные рестораны в среднем на 40%, это в том числе обусловлено волатильностью рубля, в то же время цены на отпуск алкоголя от компаний в заведения города растут в связи с логистическими проблемами, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве, основатель ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов."Все российские производители поднимают цены. До 40% (в среднем - ред.)", - сказал Миронов. При этом он отметил, к заведениям отрасли наблюдается и добросовестное отношение со стороны некоторых компаний, которые, например, торгуют импортным алкоголем и - на сегодняшний день - сохраняют цены."Это поддержка с их стороны и бизнеса и предпринимателей, так как несмотря на то, что товар стоит дороже, они отпускают его по старой цене. Однако новые партии алкоголя, которые они покупают за доллары, неизбежно будут дороже", - сказал Миронов.Он отметил, что повышение цен у других дистрибьюторов алкогольной продукции хаотичное и имеет несколько причин. "Кто-то учитывает, что покупал по старой цене и поднимает немного, а кто-то повышает цены даже выше, чем поднялся доллар, учитывая проблемы с логистикой. Абсолютно хаотичные цены на рынке", - пояснил омбудсмен.При этом Миронов добавил, что некоторые рестораторы - правда, не все - уже начали повышать цены на блюда в заведениях.
https://realty.ria.ru/20220302/restoratory-1776047214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Омбудсмен заявил о росте цен на продукты, поставляемые в рестораны в Москве
Омбудсмен Миронов: производители подняли цены на поставки в рестораны в Москве на 40%
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Производители продуктов РФ подняли цены на поставки в столичные рестораны в среднем на 40%, это в том числе обусловлено волатильностью рубля, в то же время цены на отпуск алкоголя от компаний в заведения города растут в связи с логистическими проблемами, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве, основатель ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов.
"Все российские производители поднимают цены. До 40% (в среднем - ред.)", - сказал Миронов. При этом он отметил, к заведениям отрасли наблюдается и добросовестное отношение со стороны некоторых компаний, которые, например, торгуют импортным алкоголем и - на сегодняшний день - сохраняют цены.
"Это поддержка с их стороны и бизнеса и предпринимателей, так как несмотря на то, что товар стоит дороже, они отпускают его по старой цене. Однако новые партии алкоголя, которые они покупают за доллары, неизбежно будут дороже", - сказал Миронов.
Он отметил, что повышение цен у других дистрибьюторов алкогольной продукции хаотичное и имеет несколько причин. "Кто-то учитывает, что покупал по старой цене и поднимает немного, а кто-то повышает цены даже выше, чем поднялся доллар, учитывая проблемы с логистикой. Абсолютно хаотичные цены на рынке", - пояснил омбудсмен.
При этом Миронов добавил, что некоторые рестораторы - правда, не все - уже начали повышать цены на блюда в заведениях.