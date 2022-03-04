https://ria.ru/20220304/prodazhi-1776422621.html
Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро
Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро - РИА Новости, 04.03.2022
Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро
Московская биржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:36
2022-03-04T09:36
2022-03-04T09:46
экономика
московская биржа
евро
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Московская биржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках, говорится в сообщении торговой площадки.Соответствующий запрет установлен решением небанковской кредитной организацией "Национальный клиринговый центр" с 4 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, евро
09:36 04.03.2022 (обновлено: 09:46 04.03.2022)
Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро
Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках