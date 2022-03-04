https://ria.ru/20220304/prodazhi-1776422621.html

Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро

Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро - РИА Новости, 04.03.2022

Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро

Московская биржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:36

2022-03-04T09:36

2022-03-04T09:46

экономика

московская биржа

евро

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Московская биржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках, говорится в сообщении торговой площадки.Соответствующий запрет установлен решением небанковской кредитной организацией "Национальный клиринговый центр" с 4 марта.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа, евро