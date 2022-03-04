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Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро
Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро - РИА Новости, 04.03.2022
Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро
Московская биржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:36
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экономика
московская биржа
евро
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Московская биржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках, говорится в сообщении торговой площадки.Соответствующий запрет установлен решением небанковской кредитной организацией "Национальный клиринговый центр" с 4 марта.
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экономика, московская биржа, евро
09:36 04.03.2022 (обновлено: 09:46 04.03.2022)
 
Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро

Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Московская биржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках, говорится в сообщении торговой площадки.
Соответствующий запрет установлен решением небанковской кредитной организацией "Национальный клиринговый центр" с 4 марта.
 
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