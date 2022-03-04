Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/prizyv-1776520314.html
Рада призвала запретить Google, Apple Store, Amazon в России и Белоруссии
Рада призвала запретить Google, Apple Store, Amazon в России и Белоруссии - РИА Новости, 04.03.2022
Рада призвала запретить Google, Apple Store, Amazon в России и Белоруссии
Верховная рада Украины призвала ЕС, США и другие страны запретить в РФ и Белоруссии Google, Google Playmarket, Apple Store, Amazon Web Services. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:59
2022-03-04T15:35
украина
в мире
россия
белоруссия
google
apple
евросоюз
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины призвала ЕС, США и другие страны запретить в РФ и Белоруссии Google, Google Playmarket, Apple Store, Amazon Web Services."Просим... установить запрет на деятельность в Российской Федерации и Республике Беларусь сервисов Google, Google Playmarket, Apple Store, Amazon Web Services, всех облачных цифровых сервисов", - говорится в обращении Верховной рады к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и других стран, опубликованном на ее официальном сайте.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776505093.html
украина
россия
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, россия, белоруссия, google, apple, евросоюз, сша, владимир путин, вооруженные силы рф, верховная рада украины
14:59 04.03.2022 (обновлено: 15:35 04.03.2022)
 
Рада призвала запретить Google, Apple Store, Amazon в России и Белоруссии

Верховная Рада призвала запретить Google, Apple Store, Amazon в России и Белоруссии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины призвала ЕС, США и другие страны запретить в РФ и Белоруссии Google, Google Playmarket, Apple Store, Amazon Web Services.
"Просим... установить запрет на деятельность в Российской Федерации и Республике Беларусь сервисов Google, Google Playmarket, Apple Store, Amazon Web Services, всех облачных цифровых сервисов", - говорится в обращении Верховной рады к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и других стран, опубликованном на ее официальном сайте.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Контейнеры в порту Гамбурга, Германия - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:28
Рада призвала ЕС и США запретить полеты для российских самолетов
 
УкраинаВ миреРоссияБелоруссияGoogleAppleЕвросоюзСШАВладимир ПутинВооруженные силы РФВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала