https://ria.ru/20220304/prizyv-1776520314.html
Рада призвала запретить Google, Apple Store, Amazon в России и Белоруссии
Рада призвала запретить Google, Apple Store, Amazon в России и Белоруссии - РИА Новости, 04.03.2022
Рада призвала запретить Google, Apple Store, Amazon в России и Белоруссии
Верховная рада Украины призвала ЕС, США и другие страны запретить в РФ и Белоруссии Google, Google Playmarket, Apple Store, Amazon Web Services. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:59
2022-03-04T14:59
2022-03-04T15:35
украина
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россия
белоруссия
google
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евросоюз
сша
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины призвала ЕС, США и другие страны запретить в РФ и Белоруссии Google, Google Playmarket, Apple Store, Amazon Web Services."Просим... установить запрет на деятельность в Российской Федерации и Республике Беларусь сервисов Google, Google Playmarket, Apple Store, Amazon Web Services, всех облачных цифровых сервисов", - говорится в обращении Верховной рады к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и других стран, опубликованном на ее официальном сайте.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776505093.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, белоруссия, google, apple, евросоюз, сша, владимир путин, вооруженные силы рф, верховная рада украины
14:59 04.03.2022 (обновлено: 15:35 04.03.2022)
Рада призвала запретить Google, Apple Store, Amazon в России и Белоруссии
Верховная Рада призвала запретить Google, Apple Store, Amazon в России и Белоруссии