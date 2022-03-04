https://ria.ru/20220304/prizyv-1776520314.html

Рада призвала запретить Google, Apple Store, Amazon в России и Белоруссии

Рада призвала запретить Google, Apple Store, Amazon в России и Белоруссии - РИА Новости, 04.03.2022

Рада призвала запретить Google, Apple Store, Amazon в России и Белоруссии

Верховная рада Украины призвала ЕС, США и другие страны запретить в РФ и Белоруссии Google, Google Playmarket, Apple Store, Amazon Web Services. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:59

2022-03-04T14:59

2022-03-04T15:35

украина

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россия

белоруссия

google

apple

евросоюз

сша

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины призвала ЕС, США и другие страны запретить в РФ и Белоруссии Google, Google Playmarket, Apple Store, Amazon Web Services."Просим... установить запрет на деятельность в Российской Федерации и Республике Беларусь сервисов Google, Google Playmarket, Apple Store, Amazon Web Services, всех облачных цифровых сервисов", - говорится в обращении Верховной рады к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и других стран, опубликованном на ее официальном сайте.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776505093.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, в мире, россия, белоруссия, google, apple, евросоюз, сша, владимир путин, вооруженные силы рф, верховная рада украины