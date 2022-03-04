https://ria.ru/20220304/priostanovka-1776410407.html
Москалькова прокомментировала приостановку членства России в Совете Европы
Москалькова прокомментировала приостановку членства России в Совете Европы - РИА Новости, 04.03.2022
Москалькова прокомментировала приостановку членства России в Совете Европы
Пожизненное заключение — достаточное наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T07:30
2022-03-04T07:30
2022-03-04T09:09
дмитрий медведев
россия
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в мире
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пожизненное заключение — достаточное наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя приостановку членства России в Совете Европы, назвал это "хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников".Ранее Совет Европы заявил, что права России в организации приостановлены, но это временная мера и страна остается членом организации.В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. Это было одним из основных условий вступления России в Совет Европы. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России привели в исполнение 2 сентября 1996-го.
https://ria.ru/20220302/kazn-1776022135.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, совет европы, общество, в мире
07:30 04.03.2022 (обновлено: 09:09 04.03.2022)
Москалькова прокомментировала приостановку членства России в Совете Европы
Омбудсмен Москалькова: приостановка членства в СЕ не приведет к возвращению смертной казни
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пожизненное заключение — достаточное наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев
, комментируя приостановку членства России в Совете Европы, назвал это "хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников".
"За 20 с лишним лет выросло поколение с иными воззрениями и позициями в отношении наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Пожизненное заключение, я считаю, является адекватной мерой наказания за особо тяжкое преступление. Приостановление членства России в Совете Европы не приведет к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь", — прокомментировала омбудсмен.
Ранее Совет Европы заявил, что права России в организации приостановлены, но это временная мера и страна остается членом организации.
В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. Это было одним из основных условий вступления России в Совет Европы. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России привели в исполнение 2 сентября 1996-го.