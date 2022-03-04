https://ria.ru/20220304/priostanovka-1776410407.html

Москалькова прокомментировала приостановку членства России в Совете Европы

Москалькова прокомментировала приостановку членства России в Совете Европы - РИА Новости, 04.03.2022

Москалькова прокомментировала приостановку членства России в Совете Европы

Пожизненное заключение — достаточное наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T07:30

2022-03-04T07:30

2022-03-04T09:09

дмитрий медведев

россия

совет европы

общество

в мире

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пожизненное заключение — достаточное наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя приостановку членства России в Совете Европы, назвал это "хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников".Ранее Совет Европы заявил, что права России в организации приостановлены, но это временная мера и страна остается членом организации.В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. Это было одним из основных условий вступления России в Совет Европы. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России привели в исполнение 2 сентября 1996-го.

https://ria.ru/20220302/kazn-1776022135.html

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Максим Горбачев

дмитрий медведев, россия, совет европы, общество, в мире