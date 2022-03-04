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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/pridnestrove-1776451166.html
Азаров сообщил о планах блокировки миротворцев в Приднестровье
Азаров сообщил о планах блокировки миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 04.03.2022
Азаров сообщил о планах блокировки миротворцев в Приднестровье
Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что план НАТО по Украине предусматривал блокирование миротворцев в Приднестровье силами с территории Румынии. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:43
2022-03-04T11:51
в мире
приднестровская молдавская республика
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
румыния
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что план НАТО по Украине предусматривал блокирование миротворцев в Приднестровье силами с территории Румынии."Эта группировка (тысяча солдат бригады "Страйкер" (бронетехника) в Румынии) блокировала Приднестровье, чтобы миротворцы, находящиеся там, через Юг не смогли продвинуться к Одессе", - написал он в Facebook.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776447904.html
приднестровская молдавская республика
россия
румыния
киев
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в мире, приднестровская молдавская республика, владимир путин, россия, румыния, киев, вооруженные силы рф, николай азаров (политик)
11:43 04.03.2022 (обновлено: 11:51 04.03.2022)
 
Азаров сообщил о планах блокировки миротворцев в Приднестровье

Экс-премьер Украины Азаров сообщил о планах блокировки миротворцев в Приднестровье

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что план НАТО по Украине предусматривал блокирование миротворцев в Приднестровье силами с территории Румынии.
"Эта группировка (тысяча солдат бригады "Страйкер" (бронетехника) в Румынии) блокировала Приднестровье, чтобы миротворцы, находящиеся там, через Юг не смогли продвинуться к Одессе", - написал он в Facebook.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 11:32
Россия наводит на Украине порядок во избежание мировой войны, заявил Азаров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПриднестровская Молдавская РеспубликаВладимир ПутинРоссияРумынияКиевВооруженные силы РФНиколай Азаров (политик)
 
 
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