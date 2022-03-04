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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/prestupleniya-1776463751.html
Общественники соберут информацию о военных преступлениях на Украине
Общественники соберут информацию о военных преступлениях на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Общественники соберут информацию о военных преступлениях на Украине
Общественники соберут информацию об украинских военных преступлениях и нарушениях прав человека, а также обратятся в международные органы, заявил член... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:19
2022-03-04T12:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Общественники соберут информацию об украинских военных преступлениях и нарушениях прав человека, а также обратятся в международные органы, заявил член Общественной палаты России Максим Григорьев.Ранее Григорьев сообщил, что правозащитники и журналисты создают международный общественный трибунал по расследованию действий украинских националистов.Он добавил, что украинский народ братский для России, на следующей неделе Общественная палата и общественные организации направят на Украину, не только на Донбасс, гуманитарную помощь.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин
12:19 04.03.2022
 
Общественники соберут информацию о военных преступлениях на Украине

Члены Общественной палаты соберут информацию о военных преступлениях на Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенный жилой дом в городе Счастье в ЛНР
Разрушенный жилой дом в городе Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Разрушенный жилой дом в городе Счастье в ЛНР
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Общественники соберут информацию об украинских военных преступлениях и нарушениях прав человека, а также обратятся в международные органы, заявил член Общественной палаты России Максим Григорьев.
Ранее Григорьев сообщил, что правозащитники и журналисты создают международный общественный трибунал по расследованию действий украинских националистов.
"Мы сейчас приняли решение о создании Международного общественного трибунала по Украине. Мы будем обращаться к национальным юрисдикциям и в международные органы. Будем продолжать собирать информацию об украинских военных преступлениях и нарушениях прав человека. Мы в режиме онлайн видим, что украинские нацисты не выпускают мирных граждан в Мариуполе", - сказал Григорьев на пресс-конференции.
Он добавил, что украинский народ братский для России, на следующей неделе Общественная палата и общественные организации направят на Украину, не только на Донбасс, гуманитарную помощь.
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"Смехотворный" геноцид: почему Европа не видит нацистов на Украине
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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