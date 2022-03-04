https://ria.ru/20220304/prestupleniya-1776463751.html
Общественники соберут информацию о военных преступлениях на Украине
Общественники соберут информацию о военных преступлениях на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Общественники соберут информацию о военных преступлениях на Украине
Общественники соберут информацию об украинских военных преступлениях и нарушениях прав человека, а также обратятся в международные органы, заявил член... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:19
2022-03-04T12:19
2022-03-04T12:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Общественники соберут информацию об украинских военных преступлениях и нарушениях прав человека, а также обратятся в международные органы, заявил член Общественной палаты России Максим Григорьев.Ранее Григорьев сообщил, что правозащитники и журналисты создают международный общественный трибунал по расследованию действий украинских националистов.Он добавил, что украинский народ братский для России, на следующей неделе Общественная палата и общественные организации направят на Украину, не только на Донбасс, гуманитарную помощь.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин
Общественники соберут информацию о военных преступлениях на Украине
Члены Общественной палаты соберут информацию о военных преступлениях на Украине