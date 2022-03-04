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ГСЧС Украины сообщила, что пожар в здании у Запорожской АЭС ликвидировали

ГСЧС Украины сообщила, что пожар в здании у Запорожской АЭС ликвидировали - РИА Новости, 04.03.2022

ГСЧС Украины сообщила, что пожар в здании у Запорожской АЭС ликвидировали

Возгорание в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС потушено, жертв или пострадавших нет, передает госслужба Украины по ЧС в Telegram. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T07:37

2022-03-04T07:37

2022-03-04T09:31

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Возгорание в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС потушено, жертв или пострадавших нет, передает госслужба Украины по ЧС в Telegram.Ранее ее представитель уведомил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Как пояснили позже в ГСЧС, возгорание зафиксировано за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. Горели 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса станции.И.о. главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 — продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 — резервные, им ничто не угрожает. Мэр Энергодара сообщал, что данных о пожаре на самой АЭС нет.

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Максим Горбачев

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