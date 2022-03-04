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Большинство россиян будут получать соцпособия третьего числа каждого месяца
Большинство россиян будут получать соцпособия третьего числа каждого месяца - РИА Новости, 04.03.2022
Большинство россиян будут получать соцпособия третьего числа каждого месяца
Большинство россиян будут получать ряд социальных пособий третьего числа каждого месяца, сообщается на сайте ПФР. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:56
2022-03-04T14:56
пенсионный фонд рф
россия
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Большинство россиян будут получать ряд социальных пособий третьего числа каждого месяца, сообщается на сайте ПФР.Отмечается, что пособия, переданные ПФР из органов соцзащиты, теперь предоставляются по единому регламенту во всех субъектах РФ и практически всем выплачиваются за один день. Сейчас Пенсионный фонд реализует меры поддержки на территории всей страны по единому порядку и по принципам социального казначейства."В соответствии с ними, для переданных пособий теперь установлен единый день выплаты. Это 3-е число каждого месяца – дата, когда средства переводятся абсолютному большинству получателей (88%). Среди них в первую очередь те, кто выбрал для зачисления пособий счет в банке. Те, кому выплаты доставляют почтовые отделения, получают выплаты с 3-го по 25-е число в соответствии с графиком работы почты", - говорится в сообщении.Отмечается, что, начиная с марта зачисление средств осуществляется по графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце. Вчера, 3 марта, банки перевели всем получателям пособия за февраль."В целом после перехода функций по выплатам в ПФР их оформление постепенно упрощается. Например, благодаря тому, что право на меры поддержки Пенсионный фонд в основном подтверждает по собственным данным и сведениям, которые запрашиваются в других ведомствах. Это снимает с граждан обязанность по сбору документов", - добавляется в сообщении.Помимо сокращения числа документов, сократились и сроки назначения выплат: если раньше оформление могло занимать до месяца, теперь это стало быстрее - большинство заявлений рассматривают от 5 до 10 рабочих дней.Отмечается, что в феврале Пенсионный фонд профинансировал выплаты по переданным из соцзащиты мерам для 1,85 миллиона получателей на общую сумму 7,9 миллиарда рублей. С начала года территориальные отделения фонда приняли к рассмотрению 370 тысяч обращений за выплатами, 89% из которых уже одобрены.
https://ria.ru/20220304/pensiya-1776459644.html
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пенсионный фонд рф, россия, общество
14:56 04.03.2022
 
Большинство россиян будут получать соцпособия третьего числа каждого месяца

ПФР: большинство россиян будут получать социальные пособия третьего числа каждого месяца

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача денег
Выдача денег - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Большинство россиян будут получать ряд социальных пособий третьего числа каждого месяца, сообщается на сайте ПФР.
Отмечается, что пособия, переданные ПФР из органов соцзащиты, теперь предоставляются по единому регламенту во всех субъектах РФ и практически всем выплачиваются за один день. Сейчас Пенсионный фонд реализует меры поддержки на территории всей страны по единому порядку и по принципам социального казначейства.
"В соответствии с ними, для переданных пособий теперь установлен единый день выплаты. Это 3-е число каждого месяца – дата, когда средства переводятся абсолютному большинству получателей (88%). Среди них в первую очередь те, кто выбрал для зачисления пособий счет в банке. Те, кому выплаты доставляют почтовые отделения, получают выплаты с 3-го по 25-е число в соответствии с графиком работы почты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, начиная с марта зачисление средств осуществляется по графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце. Вчера, 3 марта, банки перевели всем получателям пособия за февраль.
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"В целом после перехода функций по выплатам в ПФР их оформление постепенно упрощается. Например, благодаря тому, что право на меры поддержки Пенсионный фонд в основном подтверждает по собственным данным и сведениям, которые запрашиваются в других ведомствах. Это снимает с граждан обязанность по сбору документов", - добавляется в сообщении.
Помимо сокращения числа документов, сократились и сроки назначения выплат: если раньше оформление могло занимать до месяца, теперь это стало быстрее - большинство заявлений рассматривают от 5 до 10 рабочих дней.
Отмечается, что в феврале Пенсионный фонд профинансировал выплаты по переданным из соцзащиты мерам для 1,85 миллиона получателей на общую сумму 7,9 миллиарда рублей. С начала года территориальные отделения фонда приняли к рассмотрению 370 тысяч обращений за выплатами, 89% из которых уже одобрены.
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