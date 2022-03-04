https://ria.ru/20220304/polzovateli-1776601412.html

Активность пользователей ВТБ Онлайн выросла на треть

Активность пользователей ВТБ Онлайн выросла на треть - РИА Новости, 04.03.2022

Активность пользователей ВТБ Онлайн выросла на треть

ВТБ за последнюю неделю наблюдает значительный рост спроса клиентов на онлайн-операции: переводы, обмен валюты, открытие дистанционных вкладов и накопительных... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T20:19

2022-03-04T20:19

2022-03-04T20:19

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ВТБ за последнюю неделю наблюдает значительный рост спроса клиентов на онлайн-операции: переводы, обмен валюты, открытие дистанционных вкладов и накопительных счетов, сообщает пресс-служба банка.По данным пресс-службы, пиковая онлайн-активность клиентов ВТБ совпадала с объявлением о значительном росте ставок по вкладам. На текущей неделе клиенты интенсивно переводят средства между своими счетами в ВТБ, открывая вклады и накопительные счета по высоким ставкам.Пользователи стали также чаще совершать переводы по СБП. При этом средняя сумма входящего перевода в ВТБ на треть выше, чем исходящего.В среднем ВТБ Онлайн каждую секунду сейчас пользуются свыше 20 тысяч клиентов, что на 37% больше, чем за предыдущий период. Среднее число входов клиентов в ВТБ Онлайн насчитывает более 11,7 миллиона каждый день.

https://ria.ru/20220226/litsenziya-1775199727.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика