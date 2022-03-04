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Активность пользователей ВТБ Онлайн выросла на треть
Активность пользователей ВТБ Онлайн выросла на треть - РИА Новости, 04.03.2022
Активность пользователей ВТБ Онлайн выросла на треть
ВТБ за последнюю неделю наблюдает значительный рост спроса клиентов на онлайн-операции: переводы, обмен валюты, открытие дистанционных вкладов и накопительных... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T20:19
2022-03-04T20:19
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ВТБ за последнюю неделю наблюдает значительный рост спроса клиентов на онлайн-операции: переводы, обмен валюты, открытие дистанционных вкладов и накопительных счетов, сообщает пресс-служба банка.По данным пресс-службы, пиковая онлайн-активность клиентов ВТБ совпадала с объявлением о значительном росте ставок по вкладам. На текущей неделе клиенты интенсивно переводят средства между своими счетами в ВТБ, открывая вклады и накопительные счета по высоким ставкам.Пользователи стали также чаще совершать переводы по СБП. При этом средняя сумма входящего перевода в ВТБ на треть выше, чем исходящего.В среднем ВТБ Онлайн каждую секунду сейчас пользуются свыше 20 тысяч клиентов, что на 37% больше, чем за предыдущий период. Среднее число входов клиентов в ВТБ Онлайн насчитывает более 11,7 миллиона каждый день.
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втб, новости компаний - экономика
20:19 04.03.2022
 

Активность пользователей ВТБ Онлайн выросла на треть

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ВТБ за последнюю неделю наблюдает значительный рост спроса клиентов на онлайн-операции: переводы, обмен валюты, открытие дистанционных вкладов и накопительных счетов, сообщает пресс-служба банка.
"Среднее количество сессий выросло более чем на треть по сравнению с предыдущей неделей, а в отдельные дни — почти вдвое. На фоне повышенных нагрузок ВТБ обеспечивает бесперебойную работу интернет-банка и поддерживает полноценную работу мобильных приложений", - отмечается в пресс-релизе.
По данным пресс-службы, пиковая онлайн-активность клиентов ВТБ совпадала с объявлением о значительном росте ставок по вкладам. На текущей неделе клиенты интенсивно переводят средства между своими счетами в ВТБ, открывая вклады и накопительные счета по высоким ставкам.
Пользователи стали также чаще совершать переводы по СБП. При этом средняя сумма входящего перевода в ВТБ на треть выше, чем исходящего.
В среднем ВТБ Онлайн каждую секунду сейчас пользуются свыше 20 тысяч клиентов, что на 37% больше, чем за предыдущий период. Среднее число входов клиентов в ВТБ Онлайн насчитывает более 11,7 миллиона каждый день.
Офис ВТБ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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