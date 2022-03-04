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Полиция Волгограда выявила в соцсетях фейки якобы от сотрудников МВД
Полиция Волгограда выявила в соцсетях фейки якобы от сотрудников МВД - РИА Новости, 04.03.2022
Полиция Волгограда выявила в соцсетях фейки якобы от сотрудников МВД
Волгоградские полицейские зафиксировали распространение в мессенджерах сведений якобы от имени сотрудников полиции, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:26
2022-03-04T18:54
происшествия
волгоградская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Волгоградские полицейские зафиксировали распространение в мессенджерах сведений якобы от имени сотрудников полиции, сообщается на сайте МВД Медиа."ГУ МВД России по Волгоградской области зафиксировано распространение в мессенджерах сведений якобы от имени сотрудников полиции", - говорится в сообщении.Добавляется, что в этих сообщениях полиция якобы предупреждает граждан о злоумышленниках, которые "посещают волгоградцев по местам жительства, представляются сотрудниками органов внутренних дел и оповещают население о введении на территории региона особого правового режима – военного времени". Подчеркивается, что под этим предлогом они проникают в квартиры и дома, где совершают преступления."ГУ МВД России по Волгоградской области официально заявляет о том, что данная информация не соответствует действительности. Подобных преступлений в регионе не зарегистрировано, полиция обращений к гражданам не распространяла", - добавили в МВД.
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происшествия, волгоградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
18:26 04.03.2022 (обновлено: 18:54 04.03.2022)
 
Полиция Волгограда выявила в соцсетях фейки якобы от сотрудников МВД

Полиция Волгограда зафиксировала в соцсетях фейки якобы от сотрудников МВД

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Волгоградские полицейские зафиксировали распространение в мессенджерах сведений якобы от имени сотрудников полиции, сообщается на сайте МВД Медиа.
"ГУ МВД России по Волгоградской области зафиксировано распространение в мессенджерах сведений якобы от имени сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в этих сообщениях полиция якобы предупреждает граждан о злоумышленниках, которые "посещают волгоградцев по местам жительства, представляются сотрудниками органов внутренних дел и оповещают население о введении на территории региона особого правового режима – военного времени". Подчеркивается, что под этим предлогом они проникают в квартиры и дома, где совершают преступления.
"ГУ МВД России по Волгоградской области официально заявляет о том, что данная информация не соответствует действительности. Подобных преступлений в регионе не зарегистрировано, полиция обращений к гражданам не распространяла", - добавили в МВД.
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