https://ria.ru/20220304/politsiya-1776582900.html
Полиция Волгограда выявила в соцсетях фейки якобы от сотрудников МВД
Полиция Волгограда выявила в соцсетях фейки якобы от сотрудников МВД - РИА Новости, 04.03.2022
Полиция Волгограда выявила в соцсетях фейки якобы от сотрудников МВД
Волгоградские полицейские зафиксировали распространение в мессенджерах сведений якобы от имени сотрудников полиции, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:26
2022-03-04T18:26
2022-03-04T18:54
происшествия
волгоградская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Волгоградские полицейские зафиксировали распространение в мессенджерах сведений якобы от имени сотрудников полиции, сообщается на сайте МВД Медиа."ГУ МВД России по Волгоградской области зафиксировано распространение в мессенджерах сведений якобы от имени сотрудников полиции", - говорится в сообщении.Добавляется, что в этих сообщениях полиция якобы предупреждает граждан о злоумышленниках, которые "посещают волгоградцев по местам жительства, представляются сотрудниками органов внутренних дел и оповещают население о введении на территории региона особого правового режима – военного времени". Подчеркивается, что под этим предлогом они проникают в квартиры и дома, где совершают преступления."ГУ МВД России по Волгоградской области официально заявляет о том, что данная информация не соответствует действительности. Подобных преступлений в регионе не зарегистрировано, полиция обращений к гражданам не распространяла", - добавили в МВД.
https://ria.ru/20220304/zakon-1776528468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
18:26 04.03.2022 (обновлено: 18:54 04.03.2022)
Полиция Волгограда выявила в соцсетях фейки якобы от сотрудников МВД
Полиция Волгограда зафиксировала в соцсетях фейки якобы от сотрудников МВД