https://ria.ru/20220304/politsiya-1776582900.html

Полиция Волгограда выявила в соцсетях фейки якобы от сотрудников МВД

Полиция Волгограда выявила в соцсетях фейки якобы от сотрудников МВД - РИА Новости, 04.03.2022

Полиция Волгограда выявила в соцсетях фейки якобы от сотрудников МВД

Волгоградские полицейские зафиксировали распространение в мессенджерах сведений якобы от имени сотрудников полиции, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:26

2022-03-04T18:26

2022-03-04T18:54

происшествия

волгоградская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Волгоградские полицейские зафиксировали распространение в мессенджерах сведений якобы от имени сотрудников полиции, сообщается на сайте МВД Медиа."ГУ МВД России по Волгоградской области зафиксировано распространение в мессенджерах сведений якобы от имени сотрудников полиции", - говорится в сообщении.Добавляется, что в этих сообщениях полиция якобы предупреждает граждан о злоумышленниках, которые "посещают волгоградцев по местам жительства, представляются сотрудниками органов внутренних дел и оповещают население о введении на территории региона особого правового режима – военного времени". Подчеркивается, что под этим предлогом они проникают в квартиры и дома, где совершают преступления."ГУ МВД России по Волгоградской области официально заявляет о том, что данная информация не соответствует действительности. Подобных преступлений в регионе не зарегистрировано, полиция обращений к гражданам не распространяла", - добавили в МВД.

https://ria.ru/20220304/zakon-1776528468.html

волгоградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

происшествия, волгоградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)