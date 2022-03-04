https://ria.ru/20220304/pogranichniki-1776443569.html

В Минске опровергли сообщения о гибели белорусских пограничников на Украине

В Минске опровергли сообщения о гибели белорусских пограничников на Украине - РИА Новости, 04.03.2022

В Минске опровергли сообщения о гибели белорусских пограничников на Украине

Белорусский госпогранкомитет опроверг сообщения о гибели белорусских пограничников на Украине, заявив, что все сотрудники находятся в Белоруссии, в боевых... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:17

2022-03-04T11:17

2022-03-04T11:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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госпогранкомитет белоруссии

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Белорусский госпогранкомитет опроверг сообщения о гибели белорусских пограничников на Украине, заявив, что все сотрудники находятся в Белоруссии, в боевых действиях не участвуют."В настоящее время отмечаются попытки оказания психологического давления на граждан Республики Беларусь через звонки на мобильные или городские телефоны с иностранных номеров. При этом белорусским абонентам может сообщаться информация о ранениях или гибели пограничников Беларуси в ходе боевых действий на территории Украины с указанием их имен и фамилий, а также иных сведений", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В связи с этим в госпогранкомитете подчеркнули, что "все белорусские пограничники находятся на территории Республики Беларусь и никакого участия в боевых действиях не принимают". "Для подобного рода психологических манипуляций используются распространяемые экстремистскими ресурсами личные данные и телефоны военнослужащих органов пограничной службы, которые зачастую не соответствуют действительности", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775799865.html

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, украина, госпогранкомитет белоруссии, ситуация в днр и лнр