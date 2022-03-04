11:17 04.03.2022 (обновлено: 11:25 04.03.2022)
В Минске опровергли сообщения о гибели белорусских пограничников на Украине
Погранкомитет Белоруссии подчеркнул, что его сотрудники не участвуют в боях на Украине
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники Мозырского пограничного отряда патрулируют контрольно-следовую полосу на белорусско-украинской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники Мозырского пограничного отряда патрулируют контрольно-следовую полосу на белорусско-украинской границе
МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Белорусский госпогранкомитет опроверг сообщения о гибели белорусских пограничников на Украине, заявив, что все сотрудники находятся в Белоруссии, в боевых действиях не участвуют.
"В настоящее время отмечаются попытки оказания психологического давления на граждан Республики Беларусь через звонки на мобильные или городские телефоны с иностранных номеров. При этом белорусским абонентам может сообщаться информация о ранениях или гибели пограничников Беларуси в ходе боевых действий на территории Украины с указанием их имен и фамилий, а также иных сведений", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В связи с этим в госпогранкомитете подчеркнули, что "все белорусские пограничники находятся на территории Республики Беларусь и никакого участия в боевых действиях не принимают". "Для подобного рода психологических манипуляций используются распространяемые экстремистскими ресурсами личные данные и телефоны военнослужащих органов пограничной службы, которые зачастую не соответствуют действительности", - добавили в ведомстве.