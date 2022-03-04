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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/pogranichniki-1776443569.html
В Минске опровергли сообщения о гибели белорусских пограничников на Украине
В Минске опровергли сообщения о гибели белорусских пограничников на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
В Минске опровергли сообщения о гибели белорусских пограничников на Украине
Белорусский госпогранкомитет опроверг сообщения о гибели белорусских пограничников на Украине, заявив, что все сотрудники находятся в Белоруссии, в боевых... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:17
2022-03-04T11:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
украина
госпогранкомитет белоруссии
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Белорусский госпогранкомитет опроверг сообщения о гибели белорусских пограничников на Украине, заявив, что все сотрудники находятся в Белоруссии, в боевых действиях не участвуют."В настоящее время отмечаются попытки оказания психологического давления на граждан Республики Беларусь через звонки на мобильные или городские телефоны с иностранных номеров. При этом белорусским абонентам может сообщаться информация о ранениях или гибели пограничников Беларуси в ходе боевых действий на территории Украины с указанием их имен и фамилий, а также иных сведений", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В связи с этим в госпогранкомитете подчеркнули, что "все белорусские пограничники находятся на территории Республики Беларусь и никакого участия в боевых действиях не принимают". "Для подобного рода психологических манипуляций используются распространяемые экстремистскими ресурсами личные данные и телефоны военнослужащих органов пограничной службы, которые зачастую не соответствуют действительности", - добавили в ведомстве.
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в мире, белоруссия, украина, госпогранкомитет белоруссии, ситуация в днр и лнр
11:17 04.03.2022 (обновлено: 11:25 04.03.2022)
 
В Минске опровергли сообщения о гибели белорусских пограничников на Украине

Погранкомитет Белоруссии подчеркнул, что его сотрудники не участвуют в боях на Украине

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники Мозырского пограничного отряда патрулируют контрольно-следовую полосу на белорусско-украинской границе
Сотрудники Мозырского пограничного отряда патрулируют контрольно-следовую полосу на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники Мозырского пограничного отряда патрулируют контрольно-следовую полосу на белорусско-украинской границе
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МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Белорусский госпогранкомитет опроверг сообщения о гибели белорусских пограничников на Украине, заявив, что все сотрудники находятся в Белоруссии, в боевых действиях не участвуют.
"В настоящее время отмечаются попытки оказания психологического давления на граждан Республики Беларусь через звонки на мобильные или городские телефоны с иностранных номеров. При этом белорусским абонентам может сообщаться информация о ранениях или гибели пограничников Беларуси в ходе боевых действий на территории Украины с указанием их имен и фамилий, а также иных сведений", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В связи с этим в госпогранкомитете подчеркнули, что "все белорусские пограничники находятся на территории Республики Беларусь и никакого участия в боевых действиях не принимают". "Для подобного рода психологических манипуляций используются распространяемые экстремистскими ресурсами личные данные и телефоны военнослужащих органов пограничной службы, которые зачастую не соответствуют действительности", - добавили в ведомстве.
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