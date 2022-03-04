https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776553251.html

На "Госуслугах" запустят сбор данных от нуждающихся в поддержке IT-компаний

На "Госуслугах" запустят сбор данных от нуждающихся в поддержке IT-компаний - РИА Новости, 04.03.2022

На "Госуслугах" запустят сбор данных от нуждающихся в поддержке IT-компаний

На портале госуслуг 5 марта будет запущена форма сбора данных от IT-компаний, которым необходима оперативная поддержка, сообщило Минцифры РФ. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:38

2022-03-04T16:38

2022-03-04T16:38

экономика

технологии

россия

руссофт

российская ассоциация электронных коммуникаций

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На портале госуслуг 5 марта будет запущена форма сбора данных от IT-компаний, которым необходима оперативная поддержка, сообщило Минцифры РФ.Власти РФ в среду объявили новые меры поддержки IT-отрасли. В частности, аккредитованные IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами, смогут получать льготные кредиты по ставке не больше 3%, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы граждане РФ получат право на отсрочку от армии и смогут оформить льготную ипотеку."5 марта на портале "Госуслуг" будет запущена форма сбора данных от ИТ-компаний, нуждающихся в оперативной поддержке. Каждая заявка будет вручную оперативно отрабатываться... Минцифры создало оперативный штаб, куда вошли руководители отраслевых ассоциаций (АПКИТ, РУССОФТ, АРПП, РАЭК, АКППОО и др.), а также представители крупнейших ИТ-компаний для оперативной проработки механизмов реализации мер... по поддержке развития отрасли", - говорится в сообщении.Как напомнили в Минцифры, всего в РФ сейчас аккредитовано более 14 тысяч юридических лиц в IT-сфере, однако льготами, например, по страховым взносам и налогу на прибыль могут пользуются только те компании, минимум 90% доходов которых поступает от разработки ПО и продажи собственных программных продуктов."Планируется, что для применения новых мер господдержки данные критерии будут сохранены с возможными уточнениями условий применения – за исключением предоставления отсрочки от призыва на военную службу до 27 лет. По этой мере Минцифры России предлагается предоставлять отсрочку сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний, соответствующих определенным профессиональным требованиям", - добавляется в сообщении. Соответствующие критерии и порядок проверки специалистов на соответствие им планируется подготовить.Минцифры также предлагает предоставить российским интернет-компаниям и IT-компаниям, внедряющим не принадлежащее им российское ПО (интеграторам), льготы, аналогичные тем, которые уже сейчас предоставляются IT-компаниям. Такие компании смогут применять пониженные тарифы на уплату страховых взносов, в сумме составляющие 7,6%, и ставку налога на прибыль этих организаций в размере 0%.Для упрощения трудоустройства и получения вида на жительства иностранным работникам Минцифры предлагает дать аккредитованным компаниям право привлекать и использовать иностранных работников без получения соответствующего разрешения, а только по наличию трудового договора. На случай массовой потери IT-специалистами работы в связи приостановкой деятельности зарубежных компаний или сокращением экспортной выручки российских разработчиков, Минцифры планирует увеличить объем грантов на разработку отечественных программных платформ для замены используемых зарубежных решений.Министерство также отметило, что с отраслью на данный момент идет большая работа по формированию дополнительных и точечных мер поддержки конкретных сегментов индустрии.

https://ria.ru/20220304/spetsialisty-1776399613.html

https://ria.ru/20220303/it-kompanii-1776269627.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/lgoty-1776060086.html

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, технологии, россия, руссофт, российская ассоциация электронных коммуникаций