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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/peregovory-1776560836.html
Позиция России на переговорах жесткая, как и Украины, заявил Подоляк
Позиция России на переговорах жесткая, как и Украины, заявил Подоляк - РИА Новости, 04.03.2022
Позиция России на переговорах жесткая, как и Украины, заявил Подоляк
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что позиция России на переговорах жесткая, как и позиция Украины, поэтому переговоры будут идти тяжело,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:07
2022-03-04T17:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
белоруссия
украина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что позиция России на переговорах жесткая, как и позиция Украины, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они будут идти."Позиция РФ жесткая, но позиция Украины тоже жесткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они действительно будут идти", - приводит слова Подоляка Telegram-канал "Украины 24".В Беловежской пуще на территории Белоруссии 3 марта состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/peregovory-1776522354.html
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донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, белоруссия, украина
17:07 04.03.2022
 
Позиция России на переговорах жесткая, как и Украины, заявил Подоляк

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: позиция России жесткая, как и Украины

© БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
© БелТА
Перейти в фотобанк
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что позиция России на переговорах жесткая, как и позиция Украины, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они будут идти.
"Позиция РФ жесткая, но позиция Украины тоже жесткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они действительно будут идти", - приводит слова Подоляка Telegram-канал "Украины 24".
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 15:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле считают, что переговоры России и Украины должны "вестись в тишине"
В Беловежской пуще на территории Белоруссии 3 марта состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 19:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФБелоруссияУкраина
 
 
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