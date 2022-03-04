https://ria.ru/20220304/peregovory-1776560836.html

Позиция России на переговорах жесткая, как и Украины, заявил Подоляк

Позиция России на переговорах жесткая, как и Украины, заявил Подоляк - РИА Новости, 04.03.2022

Позиция России на переговорах жесткая, как и Украины, заявил Подоляк

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что позиция России на переговорах жесткая, как и позиция Украины, поэтому переговоры будут идти тяжело,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:07

2022-03-04T17:07

2022-03-04T17:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

белоруссия

украина

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что позиция России на переговорах жесткая, как и позиция Украины, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они будут идти."Позиция РФ жесткая, но позиция Украины тоже жесткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они действительно будут идти", - приводит слова Подоляка Telegram-канал "Украины 24".В Беловежской пуще на территории Белоруссии 3 марта состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/peregovory-1776522354.html

https://ria.ru/20220302/peregovory-1776125856.html

донецкая народная республика

россия

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, белоруссия, украина