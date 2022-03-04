17:00 04.03.2022 (обновлено: 17:50 04.03.2022)
В Киеве уверены в серьезном восприятии Россией переговоров с Украиной
Член украинской делегации Арахамия: Москва серьезно воспринимает переговоры с Киевом
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Киев уверен, что Москва серьезно воспринимает переговоры, так как подталкивает Украину к организации гуманитарных миссий и прекращению огня, заявил в ходе брифинга член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
"Мы уверены в этом, потому что мы видим, что они приезжают (на переговоры) за день до нас, они подталкивают нас к гуманитарным миссиям и режимам прекращения огня", - ответил Арахамия на вопрос, серьезно ли Россия относится к переговорам.
В Беловежской пуще на территории Белоруссии 3 марта состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.