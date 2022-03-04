https://ria.ru/20220304/peregovory-1776552633.html

Член украинской делегации Арахамия рассказал о ходе переговоров

Член украинской делегации Арахамия рассказал о ходе переговоров - РИА Новости, 04.03.2022

Член украинской делегации Арахамия рассказал о ходе переговоров

Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что между украинской и... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:36

2022-03-04T16:36

2022-03-04T16:50

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белоруссия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что между украинской и российской сторонами есть договоренность, что пока рассказывать много про переговоры не будут, сообщает телеканал "Украина 24"."Он (Арахамия - ред.) говорит, что есть договоренность обеих сторон, что пока рассказывать много про переговоры не будут", - сказал ведущий в эфире телеканала.В Беловежской пуще на территории Белоруссии 3 марта состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/peregovory-1776522354.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, белоруссия