16:36 04.03.2022 (обновлено: 16:50 04.03.2022)
Член украинской делегации Арахамия рассказал о ходе переговоров
Член украинской делегации Арахамия: по согласованию сторон, многое не расскажем
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкЧлены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что между украинской и российской сторонами есть договоренность, что пока рассказывать много про переговоры не будут, сообщает телеканал "Украина 24".
"Он (Арахамия - ред.) говорит, что есть договоренность обеих сторон, что пока рассказывать много про переговоры не будут", - сказал ведущий в эфире телеканала.
В Беловежской пуще на территории Белоруссии 3 марта состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.