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В Липецкой области перебоев с сахаром не предвидится

В Липецкой области перебоев с сахаром не предвидится - РИА Новости, 04.03.2022

В Липецкой области перебоев с сахаром не предвидится

В Липецкой области произведено достаточно сахарного песка для бесперебойного обеспечения жителей, заверили представители сахарных заводов области на прошедшем в РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:38

2022-03-04T17:38

2022-03-04T17:38

липецкая область

липецкая область

россия

игорь артамонов

сахар

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ЛИПЕЦК, 4 мар – РИА Новости. В Липецкой области произведено достаточно сахарного песка для бесперебойного обеспечения жителей, заверили представители сахарных заводов области на прошедшем в пятницу совещании, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он отметил, что по итогам 2021 года в регионе произведено 794,6 тысячи тонн сахара. По количеству выработанного сахара область заняла второе место в РФ после Краснодарского края. Доля липецкого сахара в общероссийском объеме составила 15%.По словам Артамонова, на 1 марта 2022 года складские запасы сахара составляют около 250 тысяч тонн. В конце марта один из сахарных заводов начнет производство сахара из сырца и сиропа. Дополнительно планируется получить еще около 50 тонн.Он добавил, что отрасль работает в штатном режиме. В области - шесть действующих сахарных заводов, прошедших в прошлом году модернизацию. На предприятиях обновлено оборудование, проведена реконструкция ТЭЦ, построены склады для хранения сахара и мелассы.

https://ria.ru/20220303/shtab-1776277401.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, россия, игорь артамонов, сахар