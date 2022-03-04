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Липецкая область
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В Липецкой области перебоев с сахаром не предвидится
В Липецкой области перебоев с сахаром не предвидится - РИА Новости, 04.03.2022
В Липецкой области перебоев с сахаром не предвидится
В Липецкой области произведено достаточно сахарного песка для бесперебойного обеспечения жителей, заверили представители сахарных заводов области на прошедшем в РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:38
2022-03-04T17:38
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
сахар
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ЛИПЕЦК, 4 мар – РИА Новости. В Липецкой области произведено достаточно сахарного песка для бесперебойного обеспечения жителей, заверили представители сахарных заводов области на прошедшем в пятницу совещании, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он отметил, что по итогам 2021 года в регионе произведено 794,6 тысячи тонн сахара. По количеству выработанного сахара область заняла второе место в РФ после Краснодарского края. Доля липецкого сахара в общероссийском объеме составила 15%.По словам Артамонова, на 1 марта 2022 года складские запасы сахара составляют около 250 тысяч тонн. В конце марта один из сахарных заводов начнет производство сахара из сырца и сиропа. Дополнительно планируется получить еще около 50 тонн.Он добавил, что отрасль работает в штатном режиме. В области - шесть действующих сахарных заводов, прошедших в прошлом году модернизацию. На предприятиях обновлено оборудование, проведена реконструкция ТЭЦ, построены склады для хранения сахара и мелассы.
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липецкая область, россия, игорь артамонов, сахар
17:38 04.03.2022
 

В Липецкой области перебоев с сахаром не предвидится

© Flickr / Mykl RoventineСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Flickr / Mykl Roventine
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 4 мар – РИА Новости. В Липецкой области произведено достаточно сахарного песка для бесперебойного обеспечения жителей, заверили представители сахарных заводов области на прошедшем в пятницу совещании, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что по итогам 2021 года в регионе произведено 794,6 тысячи тонн сахара. По количеству выработанного сахара область заняла второе место в РФ после Краснодарского края. Доля липецкого сахара в общероссийском объеме составила 15%.
По словам Артамонова, на 1 марта 2022 года складские запасы сахара составляют около 250 тысяч тонн. В конце марта один из сахарных заводов начнет производство сахара из сырца и сиропа. Дополнительно планируется получить еще около 50 тонн.
"Производство сахара в области превышает его внутреннее потребление в среднем в 15 раз. Сладкой продукции хватит как жителям нашего региона, так и соседям" - заверил Артамонов.
Он добавил, что отрасль работает в штатном режиме. В области - шесть действующих сахарных заводов, прошедших в прошлом году модернизацию. На предприятиях обновлено оборудование, проведена реконструкция ТЭЦ, построены склады для хранения сахара и мелассы.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 15:14Липецкая область
Губернатор Липецкой области создал антикризисный штаб
 
Липецкая областьЛипецкая областьРоссияИгорь АртамоновСахар
 
 
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