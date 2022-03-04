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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/otvetstvennye-1776523699.html
Ответственными за гуманитарные коридоры от Украины будут Верещук и Трусов
Ответственными за гуманитарные коридоры от Украины будут Верещук и Трусов - РИА Новости, 04.03.2022
Ответственными за гуманитарные коридоры от Украины будут Верещук и Трусов
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ответственными за гуманитарные коридоры со стороны Украины являются вице-премьер... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:09
2022-03-04T15:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ирина верещук
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ответственными за гуманитарные коридоры со стороны Украины являются вице-премьер Украины Ирина Верещук и Сергей Трусов."С нашей стороны Ирина Верещук и Сергей Трусов отвечают за гуманитарные коридоры", - написал Подоляк в Twitter.Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/gumkoridor-1776502247.html
https://ria.ru/20220304/pomosch-1776522649.html
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в мире, украина, ирина верещук
15:09 04.03.2022 (обновлено: 15:22 04.03.2022)
 
Ответственными за гуманитарные коридоры от Украины будут Верещук и Трусов

Ответственными за гуманитарные коридоры со стороны Украины будут Верещук и Трусов

© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ответственными за гуманитарные коридоры со стороны Украины являются вице-премьер Украины Ирина Верещук и Сергей Трусов.
"С нашей стороны Ирина Верещук и Сергей Трусов отвечают за гуманитарные коридоры", - написал Подоляк в Twitter.
Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Офис Зеленского назвал регионы, в которых необходимы гуманитарные коридоры
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Фура с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР на Площади Ленина в Тамбове - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 15:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР рассказали о гуманитарной помощи жителям освобожденных сел
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаИрина Верещук
 
 
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