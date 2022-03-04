15:09 04.03.2022 (обновлено: 15:22 04.03.2022)
Ответственными за гуманитарные коридоры от Украины будут Верещук и Трусов
Ответственными за гуманитарные коридоры со стороны Украины будут Верещук и Трусов
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ответственными за гуманитарные коридоры со стороны Украины являются вице-премьер Украины Ирина Верещук и Сергей Трусов.
"С нашей стороны Ирина Верещук и Сергей Трусов отвечают за гуманитарные коридоры", - написал Подоляк в Twitter.
Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.