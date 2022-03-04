https://ria.ru/20220304/otvetstvennye-1776523699.html

Ответственными за гуманитарные коридоры от Украины будут Верещук и Трусов

Ответственными за гуманитарные коридоры от Украины будут Верещук и Трусов - РИА Новости, 04.03.2022

Ответственными за гуманитарные коридоры от Украины будут Верещук и Трусов

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ответственными за гуманитарные коридоры со стороны Украины являются вице-премьер... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:09

2022-03-04T15:09

2022-03-04T15:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

ирина верещук

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ответственными за гуманитарные коридоры со стороны Украины являются вице-премьер Украины Ирина Верещук и Сергей Трусов."С нашей стороны Ирина Верещук и Сергей Трусов отвечают за гуманитарные коридоры", - написал Подоляк в Twitter.Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/gumkoridor-1776502247.html

https://ria.ru/20220304/pomosch-1776522649.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, ирина верещук