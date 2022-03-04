https://ria.ru/20220304/osuzhdenie-1776399838.html

Сенатор осудил выступающих против операции на Украине деятелей культуры

Сенатор осудил выступающих против операции на Украине деятелей культуры - РИА Новости, 04.03.2022

Сенатор осудил выступающих против операции на Украине деятелей культуры

Российские деятели культуры, открыто выступающие против специальной военной операции на Украине, но при этом молчавшие, когда США бомбили Югославию, Ирак, Сирию РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T04:17

2022-03-04T04:17

2022-03-04T04:18

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские деятели культуры, открыто выступающие против специальной военной операции на Украине, но при этом молчавшие, когда США бомбили Югославию, Ирак, Сирию – это предатели, у многих из которых не хватит духа отказаться от госфинансирования и уволиться в знак протеста, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.Ранее в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил российским деятелям культуры покинуть свои должности и отказаться от грантов, если они не поддерживают проводимую Россией специальную военную операцию на Украине. Также парламентарий назвал примером гражданской ответственности и отношением к своей стране поступок Валерия Гергиева, которого ранее мэр Мюнхена отстранил от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, поскольку тот не обозначил свою позицию по ситуации на Украине."Я вам скажу, что эта позиция абсолютно бесчестная. Конечно, предательство", - так ответил Долгов на вопрос, как относиться к тем, кто получает зарплату из госбюджета, но при этом выступает против руководства и армии России."Но ведь они все, если их спросить: "Вы за демократию?", ответят: "Конечно!". "Вы люди либеральных взглядов?" - "Конечно!". "А вы за большевиков?" - "Да вы что! Коммунисты, большевики - это злыдни". Так вот это была позиция большевиков - поражение России, то есть своей страны, в Первой мировой войне, это была официальная задача РСДРП, партии большевиков", - добавил Долгов.Это позиция, которую в Первую мировую войну исповедовали люди откровенно антинародных, антигосударственных взглядов, отметил он.По словам Долгова, можно понять, если человек - убежденный пацифист и в принципе против любых военных конфликтов."Но, а где вы были, когда бомбили Ирак, американская коалиция уничтожала женщин и детей? Афганистан - сколько там погибло за все последние годы? Ливия, Сирия? Когда уничтожались, стирались с лица земли православные монастыри?.. Никто ничего не сказал", - отметил Долгов. Те, кто сейчас выступает против российской спецоперации, молчали, и когда США бомбили Югославию, напомнил собеседник агентства."Поэтому такая позиция - это раздвоение личности, и это такое опасное явление... Да просто напиши заявление, что "Я против, считаю недопустимым, и зарплату соответствующую больше получать не буду, я увольняюсь", - сказал Долгов. Но у большинства не хватит духа так поступить, уверен сенатор."Они привыкли хорошо жить. Они привыкли ездить по миру. Я не хочу ничего сказать против того, что люди имеют там средства. Да, многие там и работали, получали. Но если ты живешь так, ты должен нести определенную ответственность, у тебя есть обязательства перед твоей страной. Повышенные обязательства, потому что страна тебе дает очень много", - добавил Долгов.

https://ria.ru/20220303/feyk-1776207171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество, украина, в мире