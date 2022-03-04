https://ria.ru/20220304/oruzhie-1776528857.html

Рада одобрила снятие ограничений на применение огнестрельного оружия

Рада одобрила снятие ограничений на применение огнестрельного оружия - РИА Новости, 04.03.2022

Рада одобрила снятие ограничений на применение огнестрельного оружия

Комитет правоохранительной деятельности Верховной рады Украины единогласно проголосовал за разрешение гражданскому населению применять любое огнестрельное... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:29

2022-03-04T15:29

2022-03-04T15:29

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Комитет правоохранительной деятельности Верховной рады Украины единогласно проголосовал за разрешение гражданскому населению применять любое огнестрельное оружие на время военного положения в стране."Комитет правоохранительной деятельности Верховной рады Украины только что единогласно проголосовал за существенное усиление уголовной ответственности за мародерство и снял все ограничения на применение огнестрельного оружия гражданским населением для отражения вооруженной агрессии РФ/другой страны на время военного положения", – говорится в официальном Telegram-канале Рады.На прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что жителям Киева уже роздано около 18 тысяч автоматов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776519584.html

https://ria.ru/20220226/neonatsisty-1775284108.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, верховная рада украины, украина