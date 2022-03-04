https://ria.ru/20220304/opasnost-1776424938.html

Прием этих лекарств грозит смертью

Мясников предупредил о смертельной опасности популярного препарата - РИА Новости, 04.03.2022

Прием этих лекарств грозит смертью

Бесконтрольный прием кроверазжижающих препаратов может привести к тяжелым последствиям для здоровья, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:57

2022-03-04T09:57

2022-03-04T17:10

общество

коронавирус covid-19

здоровье - общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бесконтрольный прием кроверазжижающих препаратов может привести к тяжелым последствиям для здоровья, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".По словам специалиста, особенно остро эта проблема проявилась во время пандемии коронавируса. Антикоагулянты выписывают для предотвращения образования тромбов, однако зачастую это оборачивается госпитализацией с кровоизлиянием в мозг или желудочным кровотечением."Антикоагулянты любые — от аспирина до варфарина или прямых антикоагулянтов — могут убить", — подчеркнул врач, отметив, что даже в умелых руках эти препараты способны привести к непоправимым последствиям, а в неумелых — тем более.Мясников также призвал уточнять у врачей, по какой причине они назначили кроворазжижающие. Подытоживая, он пояснил, что такие лекарства действительно помогают людям с риском тромбообразования, однако их прием должен строго контролироваться специалистами, которые, в свою очередь, обязаны понимать, что делают.

https://ria.ru/20220210/tromb-1771983110.html

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Станислав Ванд

общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр мясников (врач)