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Прием этих лекарств грозит смертью
Мясников предупредил о смертельной опасности популярного препарата - РИА Новости, 04.03.2022
Прием этих лекарств грозит смертью
Бесконтрольный прием кроверазжижающих препаратов может привести к тяжелым последствиям для здоровья, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:57
2022-03-04T17:10
общество
коронавирус covid-19
здоровье - общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бесконтрольный прием кроверазжижающих препаратов может привести к тяжелым последствиям для здоровья, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".По словам специалиста, особенно остро эта проблема проявилась во время пандемии коронавируса. Антикоагулянты выписывают для предотвращения образования тромбов, однако зачастую это оборачивается госпитализацией с кровоизлиянием в мозг или желудочным кровотечением."Антикоагулянты любые — от аспирина до варфарина или прямых антикоагулянтов — могут убить", — подчеркнул врач, отметив, что даже в умелых руках эти препараты способны привести к непоправимым последствиям, а в неумелых — тем более.Мясников также призвал уточнять у врачей, по какой причине они назначили кроворазжижающие. Подытоживая, он пояснил, что такие лекарства действительно помогают людям с риском тромбообразования, однако их прием должен строго контролироваться специалистами, которые, в свою очередь, обязаны понимать, что делают.
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общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр мясников (врач)
09:57 04.03.2022 (обновлено: 17:10 04.03.2022)
 
Мясников предупредил о смертельной опасности популярного препарата

Врач Мясников: аспирин и другие антикоагулянты могут убить

© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : ВГТРК
Александр Мясников
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бесконтрольный прием кроверазжижающих препаратов может привести к тяжелым последствиям для здоровья, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
По словам специалиста, особенно остро эта проблема проявилась во время пандемии коронавируса. Антикоагулянты выписывают для предотвращения образования тромбов, однако зачастую это оборачивается госпитализацией с кровоизлиянием в мозг или желудочным кровотечением.
"Антикоагулянты любые — от аспирина до варфарина или прямых антикоагулянтов — могут убить", — подчеркнул врач, отметив, что даже в умелых руках эти препараты способны привести к непоправимым последствиям, а в неумелых — тем более.
Мясников также призвал уточнять у врачей, по какой причине они назначили кроворазжижающие. Подытоживая, он пояснил, что такие лекарства действительно помогают людям с риском тромбообразования, однако их прием должен строго контролироваться специалистами, которые, в свою очередь, обязаны понимать, что делают.
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