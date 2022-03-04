https://ria.ru/20220304/oon-1776477173.html

СПЧ ООН начал обсуждать резолюцию по ситуации на Украине

СПЧ ООН начал обсуждать резолюцию по ситуации на Украине - РИА Новости, 04.03.2022

СПЧ ООН начал обсуждать резолюцию по ситуации на Украине

Совет ООН по правам человека приступил к обсуждению резолюции по ситуации на Украине, которая предусматривает создание независимой комиссии по расследованию... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:02

2022-03-04T13:02

2022-03-04T13:09

в мире

оон

совет по правам человека оон (спч оон)

украина

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ЖЕНЕВА, 4 мар – РИА Новости. Совет ООН по правам человека приступил к обсуждению резолюции по ситуации на Украине, которая предусматривает создание независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека.Россия как действующий член СПЧ ООН намерена поднять вопрос о проведении голосования по этому документу.Проект резолюции был представлен в понедельник от имени Украины. В нем, в частности, содержался призыв немедленно создать независимую комиссию по расследованию "всех предполагаемых нарушений и попраний прав человека и нарушений международного гуманитарного права в Крыму и отдельных районах Донецкого и Луганского регионов начиная с 2014 года, а также в других районах Украины, начиная с 22 февраля 2022 года".Проект представлен от имени 37 государств, из которых 11 входят в состав постоянных членов СПЧ. Среди соавторов документа в том числе указаны Сан-Марино, Палау, Турция, Хорватия, Люксембург, Мальта, Микронезия, Черногория, Словакия, Украина, США, Великобритания, Германия, Италия, Франция и другие.Китай накануне выступил против принятия резолюции, так как "подобные действия только стимулируют конфликт, усугубят противостояние и не помогут мирно решить украинских кризис путем дипломатии".Россия считает представленную резолюцию политизированной. По словам постоянного представителя РФ при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова, прошедшие в четверг дебаты, по итогам которых был представлен проект резолюции, также не имели добавочной стоимости, так как западные страны не заинтересованы в урегулировании на Украине.

https://ria.ru/20220304/borrel-1776466577.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, оон, совет по правам человека оон (спч оон), украина