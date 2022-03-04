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СПЧ ООН начал обсуждать резолюцию по ситуации на Украине
СПЧ ООН начал обсуждать резолюцию по ситуации на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
СПЧ ООН начал обсуждать резолюцию по ситуации на Украине
Совет ООН по правам человека приступил к обсуждению резолюции по ситуации на Украине, которая предусматривает создание независимой комиссии по расследованию... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:02
2022-03-04T13:09
в мире
оон
совет по правам человека оон (спч оон)
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ЖЕНЕВА, 4 мар – РИА Новости. Совет ООН по правам человека приступил к обсуждению резолюции по ситуации на Украине, которая предусматривает создание независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека.Россия как действующий член СПЧ ООН намерена поднять вопрос о проведении голосования по этому документу.Проект резолюции был представлен в понедельник от имени Украины. В нем, в частности, содержался призыв немедленно создать независимую комиссию по расследованию "всех предполагаемых нарушений и попраний прав человека и нарушений международного гуманитарного права в Крыму и отдельных районах Донецкого и Луганского регионов начиная с 2014 года, а также в других районах Украины, начиная с 22 февраля 2022 года".Проект представлен от имени 37 государств, из которых 11 входят в состав постоянных членов СПЧ. Среди соавторов документа в том числе указаны Сан-Марино, Палау, Турция, Хорватия, Люксембург, Мальта, Микронезия, Черногория, Словакия, Украина, США, Великобритания, Германия, Италия, Франция и другие.Китай накануне выступил против принятия резолюции, так как "подобные действия только стимулируют конфликт, усугубят противостояние и не помогут мирно решить украинских кризис путем дипломатии".Россия считает представленную резолюцию политизированной. По словам постоянного представителя РФ при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова, прошедшие в четверг дебаты, по итогам которых был представлен проект резолюции, также не имели добавочной стоимости, так как западные страны не заинтересованы в урегулировании на Украине.
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в мире, оон, совет по правам человека оон (спч оон), украина
13:02 04.03.2022 (обновлено: 13:09 04.03.2022)
 
СПЧ ООН начал обсуждать резолюцию по ситуации на Украине

Совет ООН по правам человека начал обсуждать резолюцию по ситуации на Украине

© Flickr / UN Photo/ Jean-Marc FerréЗаседание Совета ООН по правам человека
Заседание Совета ООН по правам человека - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Flickr / UN Photo/ Jean-Marc Ferré
Заседание Совета ООН по правам человека. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 мар – РИА Новости. Совет ООН по правам человека приступил к обсуждению резолюции по ситуации на Украине, которая предусматривает создание независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека.
Россия как действующий член СПЧ ООН намерена поднять вопрос о проведении голосования по этому документу.
Проект резолюции был представлен в понедельник от имени Украины. В нем, в частности, содержался призыв немедленно создать независимую комиссию по расследованию "всех предполагаемых нарушений и попраний прав человека и нарушений международного гуманитарного права в Крыму и отдельных районах Донецкого и Луганского регионов начиная с 2014 года, а также в других районах Украины, начиная с 22 февраля 2022 года".
Проект представлен от имени 37 государств, из которых 11 входят в состав постоянных членов СПЧ. Среди соавторов документа в том числе указаны Сан-Марино, Палау, Турция, Хорватия, Люксембург, Мальта, Микронезия, Черногория, Словакия, Украина, США, Великобритания, Германия, Италия, Франция и другие.
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Китай накануне выступил против принятия резолюции, так как "подобные действия только стимулируют конфликт, усугубят противостояние и не помогут мирно решить украинских кризис путем дипломатии".
Россия считает представленную резолюцию политизированной. По словам постоянного представителя РФ при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова, прошедшие в четверг дебаты, по итогам которых был представлен проект резолюции, также не имели добавочной стоимости, так как западные страны не заинтересованы в урегулировании на Украине.
 
В миреООНСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)Украина
 
 
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