20:23 04.03.2022 (обновлено: 20:41 04.03.2022)
Неонацисты прикрываются мирными жителями как живым щитом, заявил Шойгу
Шойгу: украинские неонацисты по-бандитски прикрываются мирными гражданами, как живым щитом
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наемники, прикрываются мирными гражданами, словно "живым щитом", и действуя, как озверевшие бандиты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
"Министр обороны Российской Федерации обратил особое внимание Гутерреша на то, что националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наемники, прикрываются мирными гражданами, как "живым щитом". Имеются объективные данные, как они размещают тяжелую военную технику (танки, РСЗО, артиллерию и минометы) в жилых кварталах городов, действуя, как озверевшие бандиты, игнорируют угрозы, создаваемые тем самым мирным жителям", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Вызывает крайнее недоумение отношение киевского режима к тому, что отряды Вооруженных сил Украины и националистов берут в заложники иностранных граждан, в том числе – тысячи молодых людей, студентов, проходивших обучение на Украине, отмечает МО РФ.
"Так, например, более двух суток на железнодорожном вокзале в Харькове они держали свыше трех тысяч граждан Индии, в основном – студентов. Предпринятую студентами из Индии попытку пешком уйти из Харькова в Белгород пресекли, их задержали, заставив под угрозой оружия вернуться обратно. Большая часть из них продолжает удерживаться до сих пор, в том числе - в городе Сумы", - говорится в сообщении.
Неонацистами открывался огонь и по китайским студентам, пытавшимся выехать из Харькова, отмечает Минобороны. "Двое из них получили ранения. Сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий, но им не дают этого сделать. Фактически держат в заложниках, подвергая их жизни огромному риску", - говорится в сообщении.
"Министром обороны Российской Федерации подчеркнуто, что российскими военнослужащими созданы коридоры для выхода мирных граждан в контролируемых российскими подразделениями Вооруженных Сил районах. Вместе с тем националисты под угрозой оружия не дают им этого сделать", - отмечается в сообщении.