https://ria.ru/20220304/neonatsisty-1776601638.html

Неонацисты прикрываются мирными жителями как живым щитом, заявил Шойгу

Неонацисты прикрываются мирными жителями как живым щитом, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.03.2022

Неонацисты прикрываются мирными жителями как живым щитом, заявил Шойгу

Украинские националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наемники, прикрываются мирными гражданами, словно "живым щитом", и... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T20:23

2022-03-04T20:23

2022-03-04T20:41

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наемники, прикрываются мирными гражданами, словно "живым щитом", и действуя, как озверевшие бандиты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем."Министр обороны Российской Федерации обратил особое внимание Гутерреша на то, что националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наемники, прикрываются мирными гражданами, как "живым щитом". Имеются объективные данные, как они размещают тяжелую военную технику (танки, РСЗО, артиллерию и минометы) в жилых кварталах городов, действуя, как озверевшие бандиты, игнорируют угрозы, создаваемые тем самым мирным жителям", - говорится в сообщении Минобороны РФ.Вызывает крайнее недоумение отношение киевского режима к тому, что отряды Вооруженных сил Украины и националистов берут в заложники иностранных граждан, в том числе – тысячи молодых людей, студентов, проходивших обучение на Украине, отмечает МО РФ."Так, например, более двух суток на железнодорожном вокзале в Харькове они держали свыше трех тысяч граждан Индии, в основном – студентов. Предпринятую студентами из Индии попытку пешком уйти из Харькова в Белгород пресекли, их задержали, заставив под угрозой оружия вернуться обратно. Большая часть из них продолжает удерживаться до сих пор, в том числе - в городе Сумы", - говорится в сообщении.Неонацистами открывался огонь и по китайским студентам, пытавшимся выехать из Харькова, отмечает Минобороны. "Двое из них получили ранения. Сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий, но им не дают этого сделать. Фактически держат в заложниках, подвергая их жизни огромному риску", - говорится в сообщении."Министром обороны Российской Федерации подчеркнуто, что российскими военнослужащими созданы коридоры для выхода мирных граждан в контролируемых российскими подразделениями Вооруженных Сил районах. Вместе с тем националисты под угрозой оружия не дают им этого сделать", - отмечается в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/shoygu-1776598355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сергей шойгу, антониу гутерриш, оон, украина