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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/neonatsisty-1776601638.html
Неонацисты прикрываются мирными жителями как живым щитом, заявил Шойгу
Неонацисты прикрываются мирными жителями как живым щитом, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.03.2022
Неонацисты прикрываются мирными жителями как живым щитом, заявил Шойгу
Украинские националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наемники, прикрываются мирными гражданами, словно "живым щитом", и... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T20:23
2022-03-04T20:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сергей шойгу
антониу гутерриш
оон
украина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наемники, прикрываются мирными гражданами, словно "живым щитом", и действуя, как озверевшие бандиты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем."Министр обороны Российской Федерации обратил особое внимание Гутерреша на то, что националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наемники, прикрываются мирными гражданами, как "живым щитом". Имеются объективные данные, как они размещают тяжелую военную технику (танки, РСЗО, артиллерию и минометы) в жилых кварталах городов, действуя, как озверевшие бандиты, игнорируют угрозы, создаваемые тем самым мирным жителям", - говорится в сообщении Минобороны РФ.Вызывает крайнее недоумение отношение киевского режима к тому, что отряды Вооруженных сил Украины и националистов берут в заложники иностранных граждан, в том числе – тысячи молодых людей, студентов, проходивших обучение на Украине, отмечает МО РФ."Так, например, более двух суток на железнодорожном вокзале в Харькове они держали свыше трех тысяч граждан Индии, в основном – студентов. Предпринятую студентами из Индии попытку пешком уйти из Харькова в Белгород пресекли, их задержали, заставив под угрозой оружия вернуться обратно. Большая часть из них продолжает удерживаться до сих пор, в том числе - в городе Сумы", - говорится в сообщении.Неонацистами открывался огонь и по китайским студентам, пытавшимся выехать из Харькова, отмечает Минобороны. "Двое из них получили ранения. Сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий, но им не дают этого сделать. Фактически держат в заложниках, подвергая их жизни огромному риску", - говорится в сообщении."Министром обороны Российской Федерации подчеркнуто, что российскими военнослужащими созданы коридоры для выхода мирных граждан в контролируемых российскими подразделениями Вооруженных Сил районах. Вместе с тем националисты под угрозой оружия не дают им этого сделать", - отмечается в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/shoygu-1776598355.html
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в мире, россия, сергей шойгу, антониу гутерриш, оон, украина
20:23 04.03.2022 (обновлено: 20:41 04.03.2022)
 
Неонацисты прикрываются мирными жителями как живым щитом, заявил Шойгу

Шойгу: украинские неонацисты по-бандитски прикрываются мирными гражданами, как живым щитом

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наемники, прикрываются мирными гражданами, словно "живым щитом", и действуя, как озверевшие бандиты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
"Министр обороны Российской Федерации обратил особое внимание Гутерреша на то, что националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наемники, прикрываются мирными гражданами, как "живым щитом". Имеются объективные данные, как они размещают тяжелую военную технику (танки, РСЗО, артиллерию и минометы) в жилых кварталах городов, действуя, как озверевшие бандиты, игнорируют угрозы, создаваемые тем самым мирным жителям", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 19:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шойгу проинформировал Гутерреша о причинах спецоперации
Вызывает крайнее недоумение отношение киевского режима к тому, что отряды Вооруженных сил Украины и националистов берут в заложники иностранных граждан, в том числе – тысячи молодых людей, студентов, проходивших обучение на Украине, отмечает МО РФ.
"Так, например, более двух суток на железнодорожном вокзале в Харькове они держали свыше трех тысяч граждан Индии, в основном – студентов. Предпринятую студентами из Индии попытку пешком уйти из Харькова в Белгород пресекли, их задержали, заставив под угрозой оружия вернуться обратно. Большая часть из них продолжает удерживаться до сих пор, в том числе - в городе Сумы", - говорится в сообщении.
Неонацистами открывался огонь и по китайским студентам, пытавшимся выехать из Харькова, отмечает Минобороны. "Двое из них получили ранения. Сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий, но им не дают этого сделать. Фактически держат в заложниках, подвергая их жизни огромному риску", - говорится в сообщении.
"Министром обороны Российской Федерации подчеркнуто, что российскими военнослужащими созданы коридоры для выхода мирных граждан в контролируемых российскими подразделениями Вооруженных Сил районах. Вместе с тем националисты под угрозой оружия не дают им этого сделать", - отмечается в сообщении.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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