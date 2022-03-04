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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/neonatsisty-1776508141.html
В Берлине заявили о немецких неонацистах, сражающихся на Украине
В Берлине заявили о немецких неонацистах, сражающихся на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
В Берлине заявили о немецких неонацистах, сражающихся на Украине
У ведомств ФРГ есть информация о некотором числе правых экстремистов, которые выехали на Украину для участия в боевых действиях, заявил на брифинге в Берлине... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:35
2022-03-04T14:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы рф
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БЕРЛИН, 4 мар – РИА Новости. У ведомств ФРГ есть информация о некотором числе правых экстремистов, которые выехали на Украину для участия в боевых действиях, заявил на брифинге в Берлине представитель МВД Германии."Нужно разделять два вопроса – один заключается в том, что украинские граждане или украинские немцы возвращаются обратно на Украину, на их родину, чтобы, возможно, принять участие в обороне своей страны. Согласно немецкому праву, это нельзя запретить. Это возможно… Другой вопрос в том, что немецкие правые экстремисты, возможно, хотят принять участие в боевых действиях там. В этой связи у ведомств в сфере безопасности есть сведения о низкой, однозначной цифре, точных цифр я назвать не могу. Это значительно менее 10 случаев", - сказал представитель министерства.Он добавил, что есть сведения о "немцах из правоэкстремистских кругов, которые выехали на Украину".Ранее немецкое онлайн-издание ZEIT Online провело собственное журналистское расследование о том, как правые радикалы в Германии выезжают на Украину для участия в боевых действиях. Статья с итогами расследования под заголовком "Как неонацистов вербуют на войну на Украине" была опубликована на сайте издания вечером в четверг. По данным издания, немецким службам безопасности известно по меньшей мере о трех немецких правых экстремистах, которые уже находятся на Украине. ZEIT ONLINE утверждает, что неонацисты из Германии давно поддерживают тесные контакты с правыми экстремистами на Украине. С самого начала боевых действий идет вербовка немецких неонацистов "в качестве добровольцев для борьбы с Россией", сообщило издание.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/germaniya-1776498764.html
https://ria.ru/20220303/naemniki-1776305196.html
донецкая народная республика
украина
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы рф
14:35 04.03.2022 (обновлено: 14:40 04.03.2022)
 
В Берлине заявили о немецких неонацистах, сражающихся на Украине

В МВД Германии заявили, что есть данные о немецких неонацистах, сражающихся на Украине

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи
Уничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Уничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 мар – РИА Новости. У ведомств ФРГ есть информация о некотором числе правых экстремистов, которые выехали на Украину для участия в боевых действиях, заявил на брифинге в Берлине представитель МВД Германии.
"Нужно разделять два вопроса – один заключается в том, что украинские граждане или украинские немцы возвращаются обратно на Украину, на их родину, чтобы, возможно, принять участие в обороне своей страны. Согласно немецкому праву, это нельзя запретить. Это возможно… Другой вопрос в том, что немецкие правые экстремисты, возможно, хотят принять участие в боевых действиях там. В этой связи у ведомств в сфере безопасности есть сведения о низкой, однозначной цифре, точных цифр я назвать не могу. Это значительно менее 10 случаев", - сказал представитель министерства.
Брошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря Юный ленинец. - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Германии заявили, что на Украину выехали правые экстремисты
Он добавил, что есть сведения о "немцах из правоэкстремистских кругов, которые выехали на Украину".
Ранее немецкое онлайн-издание ZEIT Online провело собственное журналистское расследование о том, как правые радикалы в Германии выезжают на Украину для участия в боевых действиях. Статья с итогами расследования под заголовком "Как неонацистов вербуют на войну на Украине" была опубликована на сайте издания вечером в четверг. По данным издания, немецким службам безопасности известно по меньшей мере о трех немецких правых экстремистах, которые уже находятся на Украине. ZEIT ONLINE утверждает, что неонацисты из Германии давно поддерживают тесные контакты с правыми экстремистами на Украине. С самого начала боевых действий идет вербовка немецких неонацистов "в качестве добровольцев для борьбы с Россией", сообщило издание.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Иностранные наемники совершают диверсии на российские колонны – Минобороны РФ
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