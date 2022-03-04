14:35 04.03.2022 (обновлено: 14:40 04.03.2022)
В Берлине заявили о немецких неонацистах, сражающихся на Украине
В МВД Германии заявили, что есть данные о немецких неонацистах, сражающихся на Украине
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи
Уничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 мар – РИА Новости. У ведомств ФРГ есть информация о некотором числе правых экстремистов, которые выехали на Украину для участия в боевых действиях, заявил на брифинге в Берлине представитель МВД Германии.
"Нужно разделять два вопроса – один заключается в том, что украинские граждане или украинские немцы возвращаются обратно на Украину, на их родину, чтобы, возможно, принять участие в обороне своей страны. Согласно немецкому праву, это нельзя запретить. Это возможно… Другой вопрос в том, что немецкие правые экстремисты, возможно, хотят принять участие в боевых действиях там. В этой связи у ведомств в сфере безопасности есть сведения о низкой, однозначной цифре, точных цифр я назвать не могу. Это значительно менее 10 случаев", - сказал представитель министерства.
Он добавил, что есть сведения о "немцах из правоэкстремистских кругов, которые выехали на Украину".
Ранее немецкое онлайн-издание ZEIT Online провело собственное журналистское расследование о том, как правые радикалы в Германии выезжают на Украину для участия в боевых действиях. Статья с итогами расследования под заголовком "Как неонацистов вербуют на войну на Украине" была опубликована на сайте издания вечером в четверг. По данным издания, немецким службам безопасности известно по меньшей мере о трех немецких правых экстремистах, которые уже находятся на Украине. ZEIT ONLINE утверждает, что неонацисты из Германии давно поддерживают тесные контакты с правыми экстремистами на Украине. С самого начала боевых действий идет вербовка немецких неонацистов "в качестве добровольцев для борьбы с Россией", сообщило издание.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.