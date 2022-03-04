Япония решила продать 7,5 миллиона баррелей нефти из своих запасов
Японский министр Хагиуда: Токио продаст 7,5 миллиона баррелей нефти из своих запасов
© AP Photo / Hussein MallaРаботник на нефтеперерабатывающем заводе
© AP Photo / Hussein Malla
Работник на нефтеперерабатывающем заводе
ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Япония приняла решение продать 7,5 миллиона баррелей нефти из своих запасов, об журналистам заявил министр экономики, промышленности и торговли Коити Хагиуда.
"Вслед за США мы решили выпустить 7,5 миллиона баррелей и продолжить переговоры со странами-производителями нефти об увеличении производства", - приводит его слова агентство Киодо.
Этот объем соответствует четырехдневным нормам потребления Японии. Как сообщает агентство, в ближайшее время обязательный резерв коммерческих запасов будет понижен с текущих 70 дней до 66.
Во вторник вечером страны-члены управляющего совета Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить 60 миллионов баррелей из экстренных резервов, чтобы "послать единый и убедительный сигнал глобальным нефтяным рынкам". Половина этого объема придется на США.