https://ria.ru/20220304/neft-1776404876.html

Япония решила продать 7,5 миллиона баррелей нефти из своих запасов

Япония решила продать 7,5 миллиона баррелей нефти из своих запасов - РИА Новости, 04.03.2022

Япония решила продать 7,5 миллиона баррелей нефти из своих запасов

Япония приняла решение продать 7,5 миллиона баррелей нефти из своих запасов, об журналистам заявил министр экономики, промышленности и торговли Коити Хагиуда. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T05:41

2022-03-04T05:41

2022-03-04T05:41

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ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Япония приняла решение продать 7,5 миллиона баррелей нефти из своих запасов, об журналистам заявил министр экономики, промышленности и торговли Коити Хагиуда.Этот объем соответствует четырехдневным нормам потребления Японии. Как сообщает агентство, в ближайшее время обязательный резерв коммерческих запасов будет понижен с текущих 70 дней до 66.Во вторник вечером страны-члены управляющего совета Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить 60 миллионов баррелей из экстренных резервов, чтобы "послать единый и убедительный сигнал глобальным нефтяным рынкам". Половина этого объема придется на США.

https://ria.ru/20220303/neft-1776192858.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

япония, сша, в мире