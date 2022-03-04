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Япония решила продать 7,5 миллиона баррелей нефти из своих запасов
Япония решила продать 7,5 миллиона баррелей нефти из своих запасов - РИА Новости, 04.03.2022
Япония решила продать 7,5 миллиона баррелей нефти из своих запасов
Япония приняла решение продать 7,5 миллиона баррелей нефти из своих запасов, об журналистам заявил министр экономики, промышленности и торговли Коити Хагиуда. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T05:41
2022-03-04T05:41
япония
сша
в мире
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ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Япония приняла решение продать 7,5 миллиона баррелей нефти из своих запасов, об журналистам заявил министр экономики, промышленности и торговли Коити Хагиуда.Этот объем соответствует четырехдневным нормам потребления Японии. Как сообщает агентство, в ближайшее время обязательный резерв коммерческих запасов будет понижен с текущих 70 дней до 66.Во вторник вечером страны-члены управляющего совета Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить 60 миллионов баррелей из экстренных резервов, чтобы "послать единый и убедительный сигнал глобальным нефтяным рынкам". Половина этого объема придется на США.
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япония, сша, в мире
05:41 04.03.2022
 
Япония решила продать 7,5 миллиона баррелей нефти из своих запасов

Японский министр Хагиуда: Токио продаст 7,5 миллиона баррелей нефти из своих запасов

© AP Photo / Hussein MallaРаботник на нефтеперерабатывающем заводе
Работник на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Hussein Malla
Работник на нефтеперерабатывающем заводе
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Япония приняла решение продать 7,5 миллиона баррелей нефти из своих запасов, об журналистам заявил министр экономики, промышленности и торговли Коити Хагиуда.
"Вслед за США мы решили выпустить 7,5 миллиона баррелей и продолжить переговоры со странами-производителями нефти об увеличении производства", - приводит его слова агентство Киодо.
Этот объем соответствует четырехдневным нормам потребления Японии. Как сообщает агентство, в ближайшее время обязательный резерв коммерческих запасов будет понижен с текущих 70 дней до 66.
Во вторник вечером страны-члены управляющего совета Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить 60 миллионов баррелей из экстренных резервов, чтобы "послать единый и убедительный сигнал глобальным нефтяным рынкам". Половина этого объема придется на США.
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