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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/natsionalisty-1776605534.html
Небензя заявил, что украинские националисты удерживают тысячи иностранцев
Небензя заявил, что украинские националисты удерживают тысячи иностранцев - РИА Новости, 04.03.2022
Небензя заявил, что украинские националисты удерживают тысячи иностранцев
Националисты в ряде городов Украины удерживают тысячи иностранных граждан, в том числе из Индии и Китая, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T20:50
2022-03-04T21:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
василий небензя
украина
россия
вооруженные силы рф
гана
сумы
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ООН, 4 мар - РИА Новости. Националисты в ряде городов Украины удерживают тысячи иностранных граждан, в том числе из Индии и Китая, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Количество иностранных граждан, которые насильственно удерживаются украинскими националистами, шокирует. В Харькове - 3189 граждан Индии, до 2700 Вьетнама, 202 гражданина Китая. Сумы - 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы, 121 - Китая. Чернигов - девять граждан Индонезии", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.Он добавил, что накануне в Харькове националистами была обстреляна группа китайских граждан при попытке самостоятельного выхода на территорию России, двое получили ранения."Российские военные делают все для мирной эвакуации иностранных граждан", - подчеркнул Небензя.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776600660.html
https://ria.ru/20220304/neonatsisty-1776601638.html
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в мире, василий небензя, украина, россия, вооруженные силы рф, гана, сумы, владимир путин, совет безопасности оон
20:50 04.03.2022 (обновлено: 21:13 04.03.2022)
 
Небензя заявил, что украинские националисты удерживают тысячи иностранцев

Постпред России Небензя заявил, что украинские националисты удерживают тысячи иностранцев

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 4 мар - РИА Новости. Националисты в ряде городов Украины удерживают тысячи иностранных граждан, в том числе из Индии и Китая, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Количество иностранных граждан, которые насильственно удерживаются украинскими националистами, шокирует. В Харькове - 3189 граждан Индии, до 2700 Вьетнама, 202 гражданина Китая. Сумы - 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы, 121 - Китая. Чернигов - девять граждан Индонезии", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Государственный флаг России на здании Министерства обороны в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 20:10
Смыслом существования Украины стала борьба с Россией, заявило Минобороны
Он добавил, что накануне в Харькове националистами была обстреляна группа китайских граждан при попытке самостоятельного выхода на территорию России, двое получили ранения.
"Российские военные делают все для мирной эвакуации иностранных граждан", - подчеркнул Небензя.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 20:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Неонацисты прикрываются мирными жителями как живым щитом, заявил Шойгу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВасилий НебензяУкраинаРоссияВооруженные силы РФГанаСумыВладимир ПутинСовет Безопасности ООН
 
 
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