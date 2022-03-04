https://ria.ru/20220304/natsionalisty-1776605534.html
Небензя заявил, что украинские националисты удерживают тысячи иностранцев
Небензя заявил, что украинские националисты удерживают тысячи иностранцев - РИА Новости, 04.03.2022
Небензя заявил, что украинские националисты удерживают тысячи иностранцев
Националисты в ряде городов Украины удерживают тысячи иностранных граждан, в том числе из Индии и Китая, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T20:50
2022-03-04T20:50
2022-03-04T21:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
василий небензя
украина
россия
вооруженные силы рф
гана
сумы
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ООН, 4 мар - РИА Новости. Националисты в ряде городов Украины удерживают тысячи иностранных граждан, в том числе из Индии и Китая, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Количество иностранных граждан, которые насильственно удерживаются украинскими националистами, шокирует. В Харькове - 3189 граждан Индии, до 2700 Вьетнама, 202 гражданина Китая. Сумы - 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы, 121 - Китая. Чернигов - девять граждан Индонезии", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.Он добавил, что накануне в Харькове националистами была обстреляна группа китайских граждан при попытке самостоятельного выхода на территорию России, двое получили ранения."Российские военные делают все для мирной эвакуации иностранных граждан", - подчеркнул Небензя.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776600660.html
https://ria.ru/20220304/neonatsisty-1776601638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, василий небензя, украина, россия, вооруженные силы рф, гана, сумы, владимир путин, совет безопасности оон
20:50 04.03.2022 (обновлено: 21:13 04.03.2022)
Небензя заявил, что украинские националисты удерживают тысячи иностранцев
Постпред России Небензя заявил, что украинские националисты удерживают тысячи иностранцев