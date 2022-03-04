https://ria.ru/20220304/nato-1776450206.html

Главы МИД стран НАТО обсудят конфликт на Украине, заявил Столтенберг

Главы МИД стран НАТО обсудят конфликт на Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 04.03.2022

Главы МИД стран НАТО обсудят конфликт на Украине, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что главы МИД стран альянса на встрече в Брюсселе в пятницу обсудят "долгосрочные последствия" конфликта на Украине. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:39

2022-03-04T11:39

2022-03-04T12:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нато

йенс столтенберг

россия

украина

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что главы МИД стран альянса на встрече в Брюсселе в пятницу обсудят "долгосрочные последствия" конфликта на Украине."Главы МИД стран НАТО встретятся для координации и ответа на вторжение России на Украину, а также обсудят его долгосрочные последствия", - сообщил он перед началом встречи.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, НАТО "полезла напролом" на Украину, чтобы подчинить восток страны прозападному курсу. По словам официального представителя МИД РФ Мария Захарова, Россия пыталась предотвратить нынешнее развитие событий вокруг Украины, но Запад предпочитал этого не замечать и сейчас забывает о своей ответственности, но не может делать вид, что не причастен к происходящему. Кроме того, по ее словам, накачка Киева вооружениями отражает политику Запада в стиле "все средства хороши". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что ответственность Запада за события вокруг Украины должна быть коллективной.

https://ria.ru/20220304/voyna-1776444656.html

https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика