11:39 04.03.2022 (обновлено: 12:21 04.03.2022)
Главы МИД стран НАТО обсудят конфликт на Украине, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг анонсировал переговоры глав МИД по конфликту на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что главы МИД стран альянса на встрече в Брюсселе в пятницу обсудят "долгосрочные последствия" конфликта на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, НАТО "полезла напролом" на Украину, чтобы подчинить восток страны прозападному курсу. По словам официального представителя МИД РФ Мария Захарова, Россия пыталась предотвратить нынешнее развитие событий вокруг Украины, но Запад предпочитал этого не замечать и сейчас забывает о своей ответственности, но не может делать вид, что не причастен к происходящему. Кроме того, по ее словам, накачка Киева вооружениями отражает политику Запада в стиле "все средства хороши". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что ответственность Запада за события вокруг Украины должна быть коллективной.