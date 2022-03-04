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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/nastuplenie-1776572352.html
Группировки ДНР и ЛНР взяли под контроль новые населенные пункты
Группировки ДНР и ЛНР взяли под контроль новые населенные пункты - РИА Новости, 04.03.2022
Группировки ДНР и ЛНР взяли под контроль новые населенные пункты
Группировки войск ЛНР и ДНР продолжают наступательные действия и освобождают новые населенные пункты, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:55
2022-03-04T17:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группировки войск ЛНР и ДНР продолжают наступательные действия и освобождают новые населенные пункты, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, овладела населенными пунктами Шандриголово, Александровка, Дерилово, Среднее, Лозовое. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Розовка, Труженка, Знаменовка и Пузатое", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:55 04.03.2022
 
Группировки ДНР и ЛНР взяли под контроль новые населенные пункты

Минобороны: группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, взяты под контроль новые пункты

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники народной милиции ДНР в Донецкой области
Сотрудники народной милиции ДНР в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудники народной милиции ДНР в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группировки войск ЛНР и ДНР продолжают наступательные действия и освобождают новые населенные пункты, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, овладела населенными пунктами Шандриголово, Александровка, Дерилово, Среднее, Лозовое. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Розовка, Труженка, Знаменовка и Пузатое", - заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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