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Группировки ДНР и ЛНР взяли под контроль новые населенные пункты

Группировки ДНР и ЛНР взяли под контроль новые населенные пункты - РИА Новости, 04.03.2022

Группировки ДНР и ЛНР взяли под контроль новые населенные пункты

Группировки войск ЛНР и ДНР продолжают наступательные действия и освобождают новые населенные пункты, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:55

2022-03-04T17:55

2022-03-04T17:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группировки войск ЛНР и ДНР продолжают наступательные действия и освобождают новые населенные пункты, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, овладела населенными пунктами Шандриголово, Александровка, Дерилово, Среднее, Лозовое. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Розовка, Труженка, Знаменовка и Пузатое", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)