https://ria.ru/20220304/narusheniya-1776592046.html

Запад игнорирует нарушения международного права Киевом, заявил Путин

Запад игнорирует нарушения международного права Киевом, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2022

Запад игнорирует нарушения международного права Киевом, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что "коллективный Запад" предпочитает игнорировать нарушения... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T19:11

2022-03-04T19:11

2022-03-04T19:11

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что "коллективный Запад" предпочитает игнорировать нарушения международного гуманитарного права Киевом, сообщает пресс-служба Кремля."По сути взяты в заложники более шести тысяч иностранных граждан, в основном студентов, которые используются радикалами в качестве живого щита. Попытки покинуть контролируемые украинскими силовиками районы пресекаются с помощью оружия. Среди последних вопиющих фактов – обстрел неонацистами общежития студентов-иностранцев в городе Сумы, в результате чего есть раненые. "Коллективный Запад" предпочитает игнорировать упомянутые нарушения международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, россия, владимир путин, олаф шольц, украина, ситуация в днр и лнр