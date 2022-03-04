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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Запад игнорирует нарушения международного права Киевом, заявил Путин
Запад игнорирует нарушения международного права Киевом, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2022
Запад игнорирует нарушения международного права Киевом, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что "коллективный Запад" предпочитает игнорировать нарушения... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:11
2022-03-04T19:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
россия
владимир путин
олаф шольц
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что "коллективный Запад" предпочитает игнорировать нарушения международного гуманитарного права Киевом, сообщает пресс-служба Кремля."По сути взяты в заложники более шести тысяч иностранных граждан, в основном студентов, которые используются радикалами в качестве живого щита. Попытки покинуть контролируемые украинскими силовиками районы пресекаются с помощью оружия. Среди последних вопиющих фактов – обстрел неонацистами общежития студентов-иностранцев в городе Сумы, в результате чего есть раненые. "Коллективный Запад" предпочитает игнорировать упомянутые нарушения международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, германия, россия, владимир путин, олаф шольц, украина, ситуация в днр и лнр
19:11 04.03.2022
 
Запад игнорирует нарушения международного права Киевом, заявил Путин

Президент Путин: Запад игнорирует нарушения международного права Киевом

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что "коллективный Запад" предпочитает игнорировать нарушения международного гуманитарного права Киевом, сообщает пресс-служба Кремля.
"По сути взяты в заложники более шести тысяч иностранных граждан, в основном студентов, которые используются радикалами в качестве живого щита. Попытки покинуть контролируемые украинскими силовиками районы пресекаются с помощью оружия. Среди последних вопиющих фактов – обстрел неонацистами общежития студентов-иностранцев в городе Сумы, в результате чего есть раненые. "Коллективный Запад" предпочитает игнорировать упомянутые нарушения международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГерманияРоссияВладимир ПутинОлаф ШольцУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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