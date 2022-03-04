https://ria.ru/20220304/narusheniya-1776592046.html
Запад игнорирует нарушения международного права Киевом, заявил Путин
Запад игнорирует нарушения международного права Киевом, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2022
Запад игнорирует нарушения международного права Киевом, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что "коллективный Запад" предпочитает игнорировать нарушения... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:11
2022-03-04T19:11
2022-03-04T19:11
обострение ситуации в днр и лнр
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россия
владимир путин
олаф шольц
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что "коллективный Запад" предпочитает игнорировать нарушения международного гуманитарного права Киевом, сообщает пресс-служба Кремля."По сути взяты в заложники более шести тысяч иностранных граждан, в основном студентов, которые используются радикалами в качестве живого щита. Попытки покинуть контролируемые украинскими силовиками районы пресекаются с помощью оружия. Среди последних вопиющих фактов – обстрел неонацистами общежития студентов-иностранцев в городе Сумы, в результате чего есть раненые. "Коллективный Запад" предпочитает игнорировать упомянутые нарушения международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, владимир путин, олаф шольц, украина, ситуация в днр и лнр
Запад игнорирует нарушения международного права Киевом, заявил Путин
Президент Путин: Запад игнорирует нарушения международного права Киевом