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У России нет никаких недобрых намерений в отношении соседей, заявил Путин
У России нет никаких недобрых намерений в отношении соседей, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2022
У России нет никаких недобрых намерений в отношении соседей, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет никаких недобрых намерений в отношении соседних стран. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:04
2022-03-04T16:14
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет никаких недобрых намерений в отношении соседних стран."У нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей", - сказал он на церемонии поднятия флага РФ на пароме "Маршал Рокоссовский".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия
14:04 04.03.2022 (обновлено: 16:14 04.03.2022)
 
У России нет никаких недобрых намерений в отношении соседей, заявил Путин

Президент Путин заявил, что у России нет никаких недобрых намерений по отношению к соседям

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет никаких недобрых намерений в отношении соседних стран.
"У нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей", - сказал он на церемонии поднятия флага РФ на пароме "Маршал Рокоссовский".
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 16:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС призвал соседей, включая Сербию, присоединиться к санкциям против России
 
В миреВладимир ПутинРоссия
 
 
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