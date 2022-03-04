https://ria.ru/20220304/namereniya-1776495230.html

У России нет никаких недобрых намерений в отношении соседей, заявил Путин

У России нет никаких недобрых намерений в отношении соседей, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2022

У России нет никаких недобрых намерений в отношении соседей, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет никаких недобрых намерений в отношении соседних стран. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:04

2022-03-04T14:04

2022-03-04T16:14

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет никаких недобрых намерений в отношении соседних стран."У нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей", - сказал он на церемонии поднятия флага РФ на пароме "Маршал Рокоссовский".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия