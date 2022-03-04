https://ria.ru/20220304/namereniya-1776495230.html
У России нет никаких недобрых намерений в отношении соседей, заявил Путин
У России нет никаких недобрых намерений в отношении соседей, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2022
У России нет никаких недобрых намерений в отношении соседей, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет никаких недобрых намерений в отношении соседних стран. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:04
2022-03-04T14:04
2022-03-04T16:14
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет никаких недобрых намерений в отношении соседних стран."У нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей", - сказал он на церемонии поднятия флага РФ на пароме "Маршал Рокоссовский".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия
14:04 04.03.2022 (обновлено: 16:14 04.03.2022)
У России нет никаких недобрых намерений в отношении соседей, заявил Путин
Президент Путин заявил, что у России нет никаких недобрых намерений по отношению к соседям