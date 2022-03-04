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Госдума разрешила правительству и регионам продлевать сроки уплаты налогов
Госдума разрешила правительству и регионам продлевать сроки уплаты налогов - РИА Новости, 04.03.2022
Госдума разрешила правительству и регионам продлевать сроки уплаты налогов
Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, предоставляющий правительству РФ и региональным властям право в 2022 году изменять сроки уплаты налогов. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:56
2022-03-04T12:56
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
госдума рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, предоставляющий правительству РФ и региональным властям право в 2022 году изменять сроки уплаты налогов.Документ наделяет кабмин полномочиями по изданию нормативных правовых актов в сфере налогов и сборов, предусматривающих в период с 1 января по 31 декабря текущего года приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов.Правительство также сможет продлевать сроки уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, сроки предоставления в налоговые органы отчетности, сроки направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов.Кабмин сможет устанавливать и дополнительные основания предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, страховых взносов; основания и условия неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по их уплате, а также основания и условия неприменения ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление отчетности в налоговые органы.Одновременно закон предоставляет высшим исполнительным органам госвласти субъектов РФ возможность в 2022 году своими нормативными правовыми актами продлевать сроки уплаты региональных и местных налогов, а также торгового сбора. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.Изменения предложены для того, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку бизнеса и граждан, аналогичным образом была организована работа и в 2020 году, когда требовалось оперативно отвечать на вызовы пандемии, пояснял 2 марта на заседании правительства его глава Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20220302/nalog-1776046244.html
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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф, госдума рф
12:56 04.03.2022
 
Госдума разрешила правительству и регионам продлевать сроки уплаты налогов

Госдума разрешила правительству и властям регионов продлевать сроки уплаты налогов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, предоставляющий правительству РФ и региональным властям право в 2022 году изменять сроки уплаты налогов.
Документ наделяет кабмин полномочиями по изданию нормативных правовых актов в сфере налогов и сборов, предусматривающих в период с 1 января по 31 декабря текущего года приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:23
Правительство на три года освободит IT-компании от налога на прибыль
Правительство также сможет продлевать сроки уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, сроки предоставления в налоговые органы отчетности, сроки направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов.
Кабмин сможет устанавливать и дополнительные основания предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, страховых взносов; основания и условия неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по их уплате, а также основания и условия неприменения ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление отчетности в налоговые органы.
Одновременно закон предоставляет высшим исполнительным органам госвласти субъектов РФ возможность в 2022 году своими нормативными правовыми актами продлевать сроки уплаты региональных и местных налогов, а также торгового сбора. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Изменения предложены для того, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку бизнеса и граждан, аналогичным образом была организована работа и в 2020 году, когда требовалось оперативно отвечать на вызовы пандемии, пояснял 2 марта на заседании правительства его глава Михаил Мишустин.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 12:43
Правительство одобрило изменения в расчетах налога на прибыль организаций
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияПравительство РФГосдума РФ
 
 
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