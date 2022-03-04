https://ria.ru/20220304/naemniki-1776593981.html
Путин заявил Шольцу о появлении на Украине наемников и джихадистов
Путин заявил Шольцу о появлении на Украине наемников и джихадистов - РИА Новости, 04.03.2022
Путин заявил Шольцу о появлении на Украине наемников и джихадистов
Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что на Украине все чаще фиксируется появление наемников из третьих... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:24
2022-03-04T19:24
2022-03-04T19:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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хорватия
владимир путин
олаф шольц
германия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что на Украине все чаще фиксируется появление наемников из третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков, джихадистов, сообщает пресс-служба Кремля."Все чаще фиксируем появление наемников из третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков и даже джихадистов с опытом боевых действий в Сирии", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, хорватия, владимир путин, олаф шольц, германия, албания
19:24 04.03.2022 (обновлено: 19:43 04.03.2022)
Путин заявил Шольцу о появлении на Украине наемников и джихадистов
Путин заявил Шольцу о появлении на Украине наемников и джихадистов из третьих стран