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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/naemniki-1776593981.html
Путин заявил Шольцу о появлении на Украине наемников и джихадистов
Путин заявил Шольцу о появлении на Украине наемников и джихадистов - РИА Новости, 04.03.2022
Путин заявил Шольцу о появлении на Украине наемников и джихадистов
Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что на Украине все чаще фиксируется появление наемников из третьих... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:24
2022-03-04T19:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
хорватия
владимир путин
олаф шольц
германия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что на Украине все чаще фиксируется появление наемников из третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков, джихадистов, сообщает пресс-служба Кремля."Все чаще фиксируем появление наемников из третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков и даже джихадистов с опытом боевых действий в Сирии", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/germaniya-1776498764.html
украина
россия
хорватия
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в мире, украина, россия, хорватия, владимир путин, олаф шольц, германия, албания
19:24 04.03.2022 (обновлено: 19:43 04.03.2022)
 
Путин заявил Шольцу о появлении на Украине наемников и джихадистов

Путин заявил Шольцу о появлении на Украине наемников и джихадистов из третьих стран

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что на Украине все чаще фиксируется появление наемников из третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков, джихадистов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Все чаще фиксируем появление наемников из третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков и даже джихадистов с опытом боевых действий в Сирии", - говорится в сообщении.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Брошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря Юный ленинец. - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Германии заявили, что на Украину выехали правые экстремисты
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияХорватияВладимир ПутинОлаф ШольцГерманияАлбания
 
 
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