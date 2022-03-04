https://ria.ru/20220304/naemniki-1776593981.html

Путин заявил Шольцу о появлении на Украине наемников и джихадистов

Путин заявил Шольцу о появлении на Украине наемников и джихадистов - РИА Новости, 04.03.2022

Путин заявил Шольцу о появлении на Украине наемников и джихадистов

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что на Украине все чаще фиксируется появление наемников из третьих... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T19:24

2022-03-04T19:24

2022-03-04T19:43

обострение ситуации в днр и лнр

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олаф шольц

германия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что на Украине все чаще фиксируется появление наемников из третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков, джихадистов, сообщает пресс-служба Кремля."Все чаще фиксируем появление наемников из третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков и даже джихадистов с опытом боевых действий в Сирии", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/germaniya-1776498764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, россия, хорватия, владимир путин, олаф шольц, германия, албания