https://ria.ru/20220304/naemniki-1776439412.html

Первая партия бельгийских наемников отправилась на Украину, сообщают СМИ

Первая партия бельгийских наемников отправилась на Украину, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.03.2022

Первая партия бельгийских наемников отправилась на Украину, сообщают СМИ

Первая партия наемников из Бельгии отправилась на Украину, чтобы "бороться с Россией", сообщает издание EUobserver со ссылкой на украинское посольство. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:01

2022-03-04T11:01

2022-03-04T11:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первая партия наемников из Бельгии отправилась на Украину, чтобы "бороться с Россией", сообщает издание EUobserver со ссылкой на украинское посольство."Семь мужчин направились из Брюсселя к польско-украинской границе", - говорится в сообщении издания.Ожидается, что в ближайшие дни на Украину также прибудут еще 18 человек после "подачи заявок и прохождения собеседований".Согласно изданию, всего с украинским посольством связались 70 человек. Помимо бельгийцев заявки подали люди из Бразилии, Грузии, Италии, Франции, Латвии, Люксембурга, Марокко и Швеции, у некоторых из них имеется опыт участия в боевых действиях, отмечается в сообщении.Украинские власти создали международные горячие линии, чтобы консультировать "добровольцев", добавил EUobserver."Наш совет ясен: не совершайте поездки на Украину... из-за ситуации в сфере безопасности", - приводит издание слова представителя МИД Бельгии.Отмечается, что бельгийское МВД изучает "юридические последствия" участия иностранных наемников на Украине.Ряд европейских стран официально разрешили отправку наемников на Украину, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Речь идёт о Великобритании, Дании, Латвии, Польше и Хорватии. Они законодательно разрешили гражданам участвовать в боевых действиях на Украине. Командование французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих-этнических украинцев для помощи киевскому режиму, добавили в ведомстве.Российское Минобороны ранее вызвало военного атташе Хорватии на фоне сообщений об отправке наемников на Украину. Также стало известно, что военная разведка США развернула масштабную агитационную кампанию по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину. В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК "АкЭдеми", "КьЮбик" и "Дин корпорЕйшн".Минобороны РФ призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим. А президент Владимир Путин сообщил, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/basurin-1776419761.html

https://ria.ru/20220303/naemniki-1776311324.html

https://ria.ru/20220303/natsionalisty-1776307119.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире