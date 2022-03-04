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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/naemniki-1776439412.html
Первая партия бельгийских наемников отправилась на Украину, сообщают СМИ
Первая партия бельгийских наемников отправилась на Украину, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.03.2022
Первая партия бельгийских наемников отправилась на Украину, сообщают СМИ
Первая партия наемников из Бельгии отправилась на Украину, чтобы "бороться с Россией", сообщает издание EUobserver со ссылкой на украинское посольство. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:01
2022-03-04T11:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первая партия наемников из Бельгии отправилась на Украину, чтобы "бороться с Россией", сообщает издание EUobserver со ссылкой на украинское посольство."Семь мужчин направились из Брюсселя к польско-украинской границе", - говорится в сообщении издания.Ожидается, что в ближайшие дни на Украину также прибудут еще 18 человек после "подачи заявок и прохождения собеседований".Согласно изданию, всего с украинским посольством связались 70 человек. Помимо бельгийцев заявки подали люди из Бразилии, Грузии, Италии, Франции, Латвии, Люксембурга, Марокко и Швеции, у некоторых из них имеется опыт участия в боевых действиях, отмечается в сообщении.Украинские власти создали международные горячие линии, чтобы консультировать "добровольцев", добавил EUobserver."Наш совет ясен: не совершайте поездки на Украину... из-за ситуации в сфере безопасности", - приводит издание слова представителя МИД Бельгии.Отмечается, что бельгийское МВД изучает "юридические последствия" участия иностранных наемников на Украине.Ряд европейских стран официально разрешили отправку наемников на Украину, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Речь идёт о Великобритании, Дании, Латвии, Польше и Хорватии. Они законодательно разрешили гражданам участвовать в боевых действиях на Украине. Командование французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих-этнических украинцев для помощи киевскому режиму, добавили в ведомстве.Российское Минобороны ранее вызвало военного атташе Хорватии на фоне сообщений об отправке наемников на Украину. Также стало известно, что военная разведка США развернула масштабную агитационную кампанию по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину. В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК "АкЭдеми", "КьЮбик" и "Дин корпорЕйшн".Минобороны РФ призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим. А президент Владимир Путин сообщил, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/basurin-1776419761.html
https://ria.ru/20220303/naemniki-1776311324.html
https://ria.ru/20220303/natsionalisty-1776307119.html
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60
353
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в мире
11:01 04.03.2022
 
Первая партия бельгийских наемников отправилась на Украину, сообщают СМИ

EUobserber: первая партия бельгийских наемников отправилась на Украину

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первая партия наемников из Бельгии отправилась на Украину, чтобы "бороться с Россией", сообщает издание EUobserver со ссылкой на украинское посольство.
"Семь мужчин направились из Брюсселя к польско-украинской границе", - говорится в сообщении издания.
Ожидается, что в ближайшие дни на Украину также прибудут еще 18 человек после "подачи заявок и прохождения собеседований".
Согласно изданию, всего с украинским посольством связались 70 человек. Помимо бельгийцев заявки подали люди из Бразилии, Грузии, Италии, Франции, Латвии, Люксембурга, Марокко и Швеции, у некоторых из них имеется опыт участия в боевых действиях, отмечается в сообщении.
Заместитель командующего штабом ополчения ДНР Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 09:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Наемники могут пытаться покинуть Мариуполь по гумкоридорам, считает Басурин
Украинские власти создали международные горячие линии, чтобы консультировать "добровольцев", добавил EUobserver.
"Наш совет ясен: не совершайте поездки на Украину... из-за ситуации в сфере безопасности", - приводит издание слова представителя МИД Бельгии.
Отмечается, что бельгийское МВД изучает "юридические последствия" участия иностранных наемников на Украине.
Ряд европейских стран официально разрешили отправку наемников на Украину, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Речь идёт о Великобритании, Дании, Латвии, Польше и Хорватии. Они законодательно разрешили гражданам участвовать в боевых действиях на Украине. Командование французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих-этнических украинцев для помощи киевскому режиму, добавили в ведомстве.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В США идет агитация по набору наемников на Украину, заявило Минобороны
Российское Минобороны ранее вызвало военного атташе Хорватии на фоне сообщений об отправке наемников на Украину. Также стало известно, что военная разведка США развернула масштабную агитационную кампанию по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину. В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК "АкЭдеми", "КьЮбик" и "Дин корпорЕйшн".
Минобороны РФ призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим. А президент Владимир Путин сообщил, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 16:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад нарастил отправку наемников на Украину, заявили в Минобороны России
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
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