15:09 04.03.2022 (обновлено: 15:10 04.03.2022)
В прокат вышла лента "История моей жены" c Леа Сейду и Луи Гаррелем
Лента "История моей жены" венгерского режиссера Ильдико Эньеди вышла в российский прокат
© arte France Cinéma (2021)Кадр из фильма "История моей жены"
© arte France Cinéma (2021)
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В российский прокат вышла новая картина венгерского режиссера Ильдико Эньеди — "История моей жены".
Премьера ленты состоялась на Каннском фестивале. В фильме снялись звезды мирового кино — Леа Сейду и Луи Гаррель. Главную роль исполнил Гийс Нэйбр.
© arte France Cinéma (2021)Кадр из фильма "История моей жены"
© arte France Cinéma (2021)
Кадр из фильма "История моей жены"
Драма основана на романе "История моей жены. Записки капитана Штэрра" классика венгерской литературы Милана Фюшта. Книга была издана в 1942 году и сразу приобрела мировую известность. Ее перевели на разные языки и номинировали на Нобелевскую премию.
События в ленте разворачиваются в 1920-е годы. В центре сюжета — отношения капитана голландца Якоба Штэрра (Нэйбр) и его супруги, очаровательной француженки Лиззи (Сейду). Их роман начался внезапно. "Морской волк" встретился в кафе с другом и заключил с ним пари, что женится на первой девушке, которая переступит порог. Ею стала Лиззи.
© arte France Cinéma (2021)
Гийс Нэйбр и Леа Сейду в фильме "История моей жены"
1 из 2
Гийс Нэйбр и Леа Сейду в фильме "История моей жены"
© arte France Cinéma (2021)
© arte France Cinéma (2021)
Гийс Нэйбр и Леа Сейду в картине "История моей жены"
2 из 2
Гийс Нэйбр и Леа Сейду в картине "История моей жены"
© arte France Cinéma (2021)
1 из 2
Гийс Нэйбр и Леа Сейду в фильме "История моей жены"
© arte France Cinéma (2021)
2 из 2
Гийс Нэйбр и Леа Сейду в картине "История моей жены"
© arte France Cinéma (2021)
В браке Якоб мучается от сомнений — изменяет ему возлюбленная или нет. Повод для ревности у него есть. Лиззи дружит с обольстительным писателем (Гаррель). И он полный антипод брутального капитана. Вскоре в жизни Штэрра появляется другая — красавица Грета (Луна Ведлер).
"Чтобы справиться с силами природы, моряки получили очень эффективный, но крайне ограниченный набор навыков. Это мир Якоба Штэрра. Когда он ступает на сушу, его набор навыков оказывается очень неадекватным. На берегу правила иные. На протяжении всего фильма он безуспешно пытается понять их", — цитирует пресс-служба постановщицу.
© arte France Cinéma (2021)
Гийс Нэйбр и Леа Сейду в фильме "История моей жены"
1 из 2
Гийс Нэйбр и Леа Сейду в фильме "История моей жены"
© arte France Cinéma (2021)
© arte France Cinéma (2021)
Гийс Нэйбр и Леа Сейду в ленте "История моей жены"
2 из 2
Гийс Нэйбр и Леа Сейду в ленте "История моей жены"
© arte France Cinéma (2021)
1 из 2
Гийс Нэйбр и Леа Сейду в фильме "История моей жены"
© arte France Cinéma (2021)
2 из 2
Гийс Нэйбр и Леа Сейду в ленте "История моей жены"
© arte France Cinéma (2021)
Первый фильм Эньеди "Мой двадцатый век" был удостоен премии "Золотая камера" на Каннском кинофестивале в 1989 году. Ее картина "О теле и душе" получила главную награду Берлинале в 2017 и была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Оператор "Истории моей жены" — Марцель Рев. Он снимал мелодраму Netflix "Малколь и Мари" с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Зендаей, а также эпизоды знаменитой "Эйфории". Среди его работ фестивальный хит 2017 года "Спутник Юпитера" венгерского режиссера Корнела Мундруцо.