https://ria.ru/20220304/moldaviya-1776481757.html
Соцпартия Молдавии осудила поспешность подачи заявки на вступление в ЕС
Соцпартия Молдавии осудила поспешность подачи заявки на вступление в ЕС - РИА Новости, 04.03.2022
Соцпартия Молдавии осудила поспешность подачи заявки на вступление в ЕС
Партия социалистов Молдавии осудила поспешность, с которой власти республики подали заявку на вступление в Евросоюз, и напомнила, что подобные вопросы решаются... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:22
2022-03-04T13:22
2022-03-04T19:12
в мире
ираклий гарибашвили
олаф шольц
майя санду
молдавия
украина
грузия
европарламент
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КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии осудила поспешность, с которой власти республики подали заявку на вступление в Евросоюз, и напомнила, что подобные вопросы решаются на референдуме.Президент Молдавии Майя Санду в четверг вслед за Украиной и Грузией подписала заявку на вступление в Евросоюз. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас."Партия социалистов Республики Молдова осуждает ту поспешность, с которой руководство нашей страны... подало заявку на вступление Молдавии в Европейский союз. Любое изменение внешнеполитического статуса нашего государства, вступление в интеграционное объединение, предусматривающее ограничение нашего суверенитета и принятие на себя политических обязательств, возможно только путём всенародного референдума и при условии устойчивого общенационального консенсуса", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.Социалисты полагают, что сам факт заявки на членство в ЕС имеет эффект плацебо для молдавского общества, уставшего от регионального кризиса и тяжелых внутренних проблем. Кроме того, принятие этого решения может дестабилизировать ситуацию в стране и обострить ситуацию с непризнанным Приднестровьем.Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия в четверг направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, соответствующий документ подписал премьер страны Ираклий Гарибашвили.
https://ria.ru/20220303/zayavka-1776344388.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ираклий гарибашвили, олаф шольц, майя санду, молдавия, украина, грузия, европарламент, евросоюз
13:22 04.03.2022 (обновлено: 19:12 04.03.2022)
Соцпартия Молдавии осудила поспешность подачи заявки на вступление в ЕС
Соцпартия Молдавии осудила поспешность подачи заявки на вступление страны в ЕС
КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии осудила поспешность, с которой власти республики подали заявку на вступление в Евросоюз, и напомнила, что подобные вопросы решаются на референдуме.
Президент Молдавии Майя Санду
в четверг вслед за Украиной
и Грузией
подписала заявку на вступление в Евросоюз
. Канцлер ФРГ Олаф Шольц
считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии
и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас.
"Партия социалистов Республики Молдова осуждает ту поспешность, с которой руководство нашей страны... подало заявку на вступление Молдавии в Европейский союз. Любое изменение внешнеполитического статуса нашего государства, вступление в интеграционное объединение, предусматривающее ограничение нашего суверенитета и принятие на себя политических обязательств, возможно только путём всенародного референдума и при условии устойчивого общенационального консенсуса", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.
Социалисты полагают, что сам факт заявки на членство в ЕС имеет эффект плацебо для молдавского общества, уставшего от регионального кризиса и тяжелых внутренних проблем. Кроме того, принятие этого решения может дестабилизировать ситуацию в стране и обострить ситуацию с непризнанным Приднестровьем.
"Партия социалистов призывает власти отказаться от "пакетного" подхода, конъюнктурных односторонних решений, а также перестать заниматься политическим популизмом, прислушаться к мнению граждан по вопросам стратегической важности путем проведения референдума и приступить к решению наиболее насущных проблем", - добавили в Соцпартии.
Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент
1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия в четверг направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, соответствующий документ подписал премьер страны Ираклий Гарибашвили
.