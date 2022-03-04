https://ria.ru/20220304/moldaviya-1776481757.html

Соцпартия Молдавии осудила поспешность подачи заявки на вступление в ЕС

Соцпартия Молдавии осудила поспешность подачи заявки на вступление в ЕС - РИА Новости, 04.03.2022

Соцпартия Молдавии осудила поспешность подачи заявки на вступление в ЕС

Партия социалистов Молдавии осудила поспешность, с которой власти республики подали заявку на вступление в Евросоюз, и напомнила, что подобные вопросы решаются... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:22

2022-03-04T13:22

2022-03-04T19:12

в мире

ираклий гарибашвили

олаф шольц

майя санду

молдавия

украина

грузия

европарламент

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КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии осудила поспешность, с которой власти республики подали заявку на вступление в Евросоюз, и напомнила, что подобные вопросы решаются на референдуме.Президент Молдавии Майя Санду в четверг вслед за Украиной и Грузией подписала заявку на вступление в Евросоюз. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас."Партия социалистов Республики Молдова осуждает ту поспешность, с которой руководство нашей страны... подало заявку на вступление Молдавии в Европейский союз. Любое изменение внешнеполитического статуса нашего государства, вступление в интеграционное объединение, предусматривающее ограничение нашего суверенитета и принятие на себя политических обязательств, возможно только путём всенародного референдума и при условии устойчивого общенационального консенсуса", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.Социалисты полагают, что сам факт заявки на членство в ЕС имеет эффект плацебо для молдавского общества, уставшего от регионального кризиса и тяжелых внутренних проблем. Кроме того, принятие этого решения может дестабилизировать ситуацию в стране и обострить ситуацию с непризнанным Приднестровьем.Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия в четверг направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, соответствующий документ подписал премьер страны Ираклий Гарибашвили.

https://ria.ru/20220303/zayavka-1776344388.html

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775683142.html

молдавия

украина

грузия

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Дарья Буймова

в мире, ираклий гарибашвили, олаф шольц, майя санду, молдавия, украина, грузия, европарламент, евросоюз