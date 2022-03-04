https://ria.ru/20220304/medorganizatsii-1776550222.html
Более 160 лифтов заменили в медорганизациях Подмосковья
Более 160 лифтов заменили в медорганизациях Подмосковья - РИА Новости, 04.03.2022
Более 160 лифтов заменили в медорганизациях Подмосковья
В медицинских организациях Московской области с начала прошлого года заменили 161 лифт, на эти цели из регионального бюджета было направлено 617,5 млн рублей,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:28
2022-03-04T16:28
2022-03-04T16:28
новости подмосковья
светлана стригункова
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В медицинских организациях Московской области с начала прошлого года заменили 161 лифт, на эти цели из регионального бюджета было направлено 617,5 млн рублей, сообщает пресс-служба облправительства."На данный момент с начала прошлого года мы уже заменили 161 лифт на более 70 объектах здравоохранения и в этом году заменим еще 39", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства области Светланы Стригунковой.Все замененные лифты введены в эксплуатацию. Датчики на дверях не позволяют им закрыться при входе пассажира в лифт или выходе из него. Лифтовые кабины антивандальные, с бесшумным ходом и приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья.
https://ria.ru/20220304/sportkompleks-1776523008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова