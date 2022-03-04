https://ria.ru/20220304/medorganizatsii-1776550222.html

Более 160 лифтов заменили в медорганизациях Подмосковья

Более 160 лифтов заменили в медорганизациях Подмосковья - РИА Новости, 04.03.2022

Более 160 лифтов заменили в медорганизациях Подмосковья

В медицинских организациях Московской области с начала прошлого года заменили 161 лифт, на эти цели из регионального бюджета было направлено 617,5 млн рублей,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:28

2022-03-04T16:28

2022-03-04T16:28

новости подмосковья

светлана стригункова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776546516_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_5586c61f22973605ae7123f0c4fbe3ae.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В медицинских организациях Московской области с начала прошлого года заменили 161 лифт, на эти цели из регионального бюджета было направлено 617,5 млн рублей, сообщает пресс-служба облправительства."На данный момент с начала прошлого года мы уже заменили 161 лифт на более 70 объектах здравоохранения и в этом году заменим еще 39", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства области Светланы Стригунковой.Все замененные лифты введены в эксплуатацию. Датчики на дверях не позволяют им закрыться при входе пассажира в лифт или выходе из него. Лифтовые кабины антивандальные, с бесшумным ходом и приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья.

https://ria.ru/20220304/sportkompleks-1776523008.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

светлана стригункова