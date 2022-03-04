Минпромторг предложил ввести маркировку детской воды
Минпромторг предложил предложил ввести маркировку детской воды с 1 сентября 2022 года
Стенд Минпромторга
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил включить воду для детского питания в систему цифровой маркировки с 1 сентября 2022 года, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Упакованная питьевая вода подлежит цифровой маркировке в системе "Честный знак" уже с 1 марта, а минеральная - с 1 декабря. Ранее в Минпромторге РИА Новости сообщали, что введение обязательной маркировки не оказало существенного влияния на цены.
"Участники оборота упакованной воды в отношении упакованной воды (из кода товарной номенклатуры 2201 и кода по классификатору 10.86.10.310) (вода для детского питания - ред.), осуществляющие ввод в оборот указанной упакованной воды, наносят средства идентификации на указанную упакованную воду и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации и вводе в оборот указанной упакованной воды в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением, с 1 сентября 2022 года", - говорится в документе.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке уже подлежат молочная продукция, питьевая и минеральная вода, табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.
3 февраля, 23:51В России начнется эксперимент по маркировке электронных сигарет