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Минпромторг предложил ввести маркировку детской воды
Минпромторг предложил ввести маркировку детской воды - РИА Новости, 04.03.2022
Минпромторг предложил ввести маркировку детской воды
Минпромторг РФ предложил включить воду для детского питания в систему цифровой маркировки с 1 сентября 2022 года, следует из проекта постановления,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:37
2022-03-04T16:37
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил включить воду для детского питания в систему цифровой маркировки с 1 сентября 2022 года, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.Упакованная питьевая вода подлежит цифровой маркировке в системе "Честный знак" уже с 1 марта, а минеральная - с 1 декабря. Ранее в Минпромторге РИА Новости сообщали, что введение обязательной маркировки не оказало существенного влияния на цены."Участники оборота упакованной воды в отношении упакованной воды (из кода товарной номенклатуры 2201 и кода по классификатору 10.86.10.310) (вода для детского питания - ред.), осуществляющие ввод в оборот указанной упакованной воды, наносят средства идентификации на указанную упакованную воду и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации и вводе в оборот указанной упакованной воды в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением, с 1 сентября 2022 года", - говорится в документе.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке уже подлежат молочная продукция, питьевая и минеральная вода, табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.
https://ria.ru/20220208/tabak-1771675783.html
https://ria.ru/20220203/eksperiment-1770980898.html
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
16:37 04.03.2022
 
Минпромторг предложил ввести маркировку детской воды

Минпромторг предложил предложил ввести маркировку детской воды с 1 сентября 2022 года

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга
Стенд Минпромторга - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд Минпромторга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил включить воду для детского питания в систему цифровой маркировки с 1 сентября 2022 года, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Упакованная питьевая вода подлежит цифровой маркировке в системе "Честный знак" уже с 1 марта, а минеральная - с 1 декабря. Ранее в Минпромторге РИА Новости сообщали, что введение обязательной маркировки не оказало существенного влияния на цены.
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ФНС выступила за отказ от акцизных марок на табак после ввода маркировки
"Участники оборота упакованной воды в отношении упакованной воды (из кода товарной номенклатуры 2201 и кода по классификатору 10.86.10.310) (вода для детского питания - ред.), осуществляющие ввод в оборот указанной упакованной воды, наносят средства идентификации на указанную упакованную воду и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации и вводе в оборот указанной упакованной воды в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением, с 1 сентября 2022 года", - говорится в документе.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке уже подлежат молочная продукция, питьевая и минеральная вода, табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
 
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