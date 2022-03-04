https://ria.ru/20220304/markirovka-1776552740.html

Минпромторг предложил ввести маркировку детской воды

Минпромторг предложил ввести маркировку детской воды - РИА Новости, 04.03.2022

Минпромторг предложил ввести маркировку детской воды

Минпромторг РФ предложил включить воду для детского питания в систему цифровой маркировки с 1 сентября 2022 года, следует из проекта постановления,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:37

2022-03-04T16:37

2022-03-04T16:37

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил включить воду для детского питания в систему цифровой маркировки с 1 сентября 2022 года, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.Упакованная питьевая вода подлежит цифровой маркировке в системе "Честный знак" уже с 1 марта, а минеральная - с 1 декабря. Ранее в Минпромторге РИА Новости сообщали, что введение обязательной маркировки не оказало существенного влияния на цены."Участники оборота упакованной воды в отношении упакованной воды (из кода товарной номенклатуры 2201 и кода по классификатору 10.86.10.310) (вода для детского питания - ред.), осуществляющие ввод в оборот указанной упакованной воды, наносят средства идентификации на указанную упакованную воду и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации и вводе в оборот указанной упакованной воды в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением, с 1 сентября 2022 года", - говорится в документе.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке уже подлежат молочная продукция, питьевая и минеральная вода, табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.

https://ria.ru/20220208/tabak-1771675783.html

https://ria.ru/20220203/eksperiment-1770980898.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество