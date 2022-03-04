https://ria.ru/20220304/mariupol-1776558768.html

Очевидец заявил, что украинское ТВ обмануло жителей Мариуполя об эвакуации

Очевидец заявил, что украинское ТВ обмануло жителей Мариуполя об эвакуации - РИА Новости, 04.03.2022

Очевидец заявил, что украинское ТВ обмануло жителей Мариуполя об эвакуации

Украинское телевидение ввело в заблуждение жителей Мариуполя, убеждая их, что эвакуация не требуется, несмотря на активные боевые действия и стрельбу украинских РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:00

2022-03-04T17:00

2022-03-04T19:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

эдуард басурин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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НОВОАЗОВСК (ДНР), 4 мар – РИА Новости. Украинское телевидение ввело в заблуждение жителей Мариуполя, убеждая их, что эвакуация не требуется, несмотря на активные боевые действия и стрельбу украинских войск по жилым кварталам, рассказал РИА Новости житель города."Когда еще можно было, обстрелы не такие массированные были, еще можно было доставить помощь, но все по украинским каналам говорили: да все нормально, не надо эвакуироваться - мы сильные, мы всех разобьем, мы всех победим", - сказал житель Мариуполя, который сумел спастись с супругой и несовершеннолетней дочерью, семь часов выбираясь из окруженного города.Мариуполь, чье население превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин 28 февраля заявил в эфире телеканала "Россия 1", что силы республики подходят к городу и он скоро будет блокирован.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/mariupol-1776550977.html

https://ria.ru/20220304/mariupol-1776493364.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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"Не надо никакой эвакуации" – беженцы о призывах украинского телевидения во время обстрелов Украинское телевидение вводило жителей Мариуполя в заблуждение, убеждая их, что эвакуация не требуется, несмотря на активные боевые действия и стрельбу украинских войск по жилым кварталам, рассказал РИА Новости житель города 2022-03-04T17:00 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф