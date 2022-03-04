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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/mariupol-1776558768.html
Очевидец заявил, что украинское ТВ обмануло жителей Мариуполя об эвакуации
Очевидец заявил, что украинское ТВ обмануло жителей Мариуполя об эвакуации - РИА Новости, 04.03.2022
Очевидец заявил, что украинское ТВ обмануло жителей Мариуполя об эвакуации
Украинское телевидение ввело в заблуждение жителей Мариуполя, убеждая их, что эвакуация не требуется, несмотря на активные боевые действия и стрельбу украинских РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:00
2022-03-04T19:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
эдуард басурин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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НОВОАЗОВСК (ДНР), 4 мар – РИА Новости. Украинское телевидение ввело в заблуждение жителей Мариуполя, убеждая их, что эвакуация не требуется, несмотря на активные боевые действия и стрельбу украинских войск по жилым кварталам, рассказал РИА Новости житель города."Когда еще можно было, обстрелы не такие массированные были, еще можно было доставить помощь, но все по украинским каналам говорили: да все нормально, не надо эвакуироваться - мы сильные, мы всех разобьем, мы всех победим", - сказал житель Мариуполя, который сумел спастись с супругой и несовершеннолетней дочерью, семь часов выбираясь из окруженного города.Мариуполь, чье население превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин 28 февраля заявил в эфире телеканала "Россия 1", что силы республики подходят к городу и он скоро будет блокирован.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/mariupol-1776550977.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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60
353
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"Не надо никакой эвакуации" – беженцы о призывах украинского телевидения во время обстрелов
Украинское телевидение вводило жителей Мариуполя в заблуждение, убеждая их, что эвакуация не требуется, несмотря на активные боевые действия и стрельбу украинских войск по жилым кварталам, рассказал РИА Новости житель города
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в мире, владимир путин, эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
17:00 04.03.2022 (обновлено: 19:01 04.03.2022)
 
Очевидец заявил, что украинское ТВ обмануло жителей Мариуполя об эвакуации

Украинское ТВ ввело в заблуждение жителей Мариуполя, что эвакуация не нужна

Читать ria.ru в
НОВОАЗОВСК (ДНР), 4 мар – РИА Новости. Украинское телевидение ввело в заблуждение жителей Мариуполя, убеждая их, что эвакуация не требуется, несмотря на активные боевые действия и стрельбу украинских войск по жилым кварталам, рассказал РИА Новости житель города.
"Когда еще можно было, обстрелы не такие массированные были, еще можно было доставить помощь, но все по украинским каналам говорили: да все нормально, не надо эвакуироваться - мы сильные, мы всех разобьем, мы всех победим", - сказал житель Мариуполя, который сумел спастись с супругой и несовершеннолетней дочерью, семь часов выбираясь из окруженного города.
Очевидец об обстреле жилых домов в Мариуполе украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 16:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Житель Мариуполя рассказал, как ВСУ не давали покинуть город
Мариуполь, чье население превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин 28 февраля заявил в эфире телеканала "Россия 1", что силы республики подходят к городу и он скоро будет блокирован.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 13:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин назвал ситуацию в Мариуполе катастрофической
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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