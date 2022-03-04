https://ria.ru/20220304/lokalizatsiya-1776409346.html

ГСЧС Украины сообщила, что пожар в здании у Запорожской АЭС локализовали

ГСЧС Украины сообщила, что пожар в здании у Запорожской АЭС локализовали - РИА Новости, 04.03.2022

ГСЧС Украины сообщила, что пожар в здании у Запорожской АЭС локализовали

Пожар в здании возле Запорожской АЭС локализован на 2 тысячах квадратных метров, сообщает госслужба Украины по ЧС. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T07:10

2022-03-04T07:10

2022-03-04T07:16

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пожар в здании возле Запорожской АЭС локализован на 2 тысячах квадратных метров, сообщает госслужба Украины по ЧС.Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков.Позже ГСЧС уточнила, что горят 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС.И.о. главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 - продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 - резервные, им ничто не угрожает. Мэр Энергодара сообщал, что данных о пожаре на самой АЭС нет.

https://ria.ru/20220304/monitoring-1776408280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, запорожская аэс