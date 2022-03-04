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МВД ЛНР заявило о контроле над райцентром на севере Луганской области

МВД ЛНР заявило о контроле над райцентром на севере Луганской области - РИА Новости, 04.03.2022

МВД ЛНР заявило о контроле над райцентром на севере Луганской области

Силы Луганской народной республики взяли под контроль посёлок Новопсков на севере Луганской области, сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:34

2022-03-04T12:34

2022-03-04T12:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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россия

вооруженные силы рф

луганская область

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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Силы Луганской народной республики взяли под контроль посёлок Новопсков на севере Луганской области, сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев."Новопсков под контролем ЛНР, он освобождён. Фашисты бежали, как ошпаренные кипятком", - сообщил Киселев в своём Telegram-канале.Новопсковский район находится на севере Луганской области, он граничит с Белгородской и Воронежской областями РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, луганская область